Заместитель начальника управления международных отношений Ассоциации футбола Узбекистана Алим Арифов будет работать в качестве комиссара ФИФА во время чемпионата мира по футболу-2018 в России, сообщила пресс-служба АФУ.

Ранее ни один комиссар из Узбекистана и Центральной Азии не работал на чемпионатах мира.

«Несомненно, я очень рад получив приглашение ФИФА. Это большое доверие и в то же время огромная ответственность. В свою очередь хотелось бы отметить, внимание к футболу на уровне правительства и новые реформы помогают выйти нашему футболу на новый этап. Благодаря таким реформам, мы специалисты получаем новые возможности, для нас создаются условия. Необходимо плодотворно ими пользоваться и мы сделаем все, чтобы этого добиться», — отметил Алим Арифов.

Более того, рефери из Узбекистана Равшан Ирматов вошел в число 36 главных арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России/