Продукция Avalon создана, чтобы наполнить жизнь покупателей изыском, блеском, красотой, монументальной надежностью и функциональностью.

Вся продукция Avalon сочетает в себе безупречный дизайн и инновационные технологии. Начиная от автоматических стиральных машин и заканчивая кухонными вытяжками, Avalon — это техника, призванная сделать жизнь красивее и удобнее.

Avalon производит такую технику, как стиральные машины, холодильники, кондиционеры, варочные поверхности, духовые шкафы, вытяжки и посудомоечные машины. Любая продукция Avalon отвечает всем мировым стандартам и требованиям и имеет европейские сертификаты качества.





Кондиционеры

Avalon — это комфорт и изящество класса люкс. Кондиционеры Avalon сравнимы лишь с дорогим автомобилем, которому не нужно никому и ничего доказывать. Ведь вряд ли кто-то станет соревноваться с другими водителями на дороге, сидя за рулем «Мерседеса».

Кондиционеры Avalon оборудованы инверторным двигателем. Двигатели Inverter более точно поддерживают температуру и полностью предотвращают резкие перепады температуры, благодаря чему пользоваться кондиционером еще более комфортно. Кроме того, двигатели Inverter гораздо более энергоэффективны и способны сэкономить до 30% на счетах за электричество.





Кондиционеры Avalon способны работать в критическую жару и холод и успешно обогревать или охлаждать дом. Бесшумный режим Silence будет обвевать прохладой ночью, совершенно не мешая сну, а функция Swing позволит изменять направление ветра как угодно. Кроме всего прочего, кондиционеры Avalon поддерживают управление через Wi-Fi. Это крайне полезная функция, которая позволит регулировать температуру в доме и управлять кондиционером с любой точки мира.

Стиральные машины

Стиральные машины Avalon оснащены современной начинкой и обладают внушительным арсеналом функций. DD Inverter — мотор с прямым приводом, который в несколько раз снижает вероятность поломки и обеспечивает максимально долгий срок работы внутренних деталей. Моторы DD Inverter настолько тихие, что во время работы стиральной машины слышно лишь шуршание белья.





Стиральные машины Avalon оснащены большим количеством функций, среди которых особенно выделяются дозагрузка белья, автоматическое определение веса, защита от детей, а также специальная функция, призванная максимально облегчить процесс стирки — «Моя любимая программа». С этой функцией стиральные машины Avalon будут специально настроены под хозяйку.

Холодильники

Холодильники Avalon — это стильные, четкие линии вкупе с потрясающим, футуристичным внешним видом, который придаст особый шарм кухне.





Холодильники Avalon обладают такими функциями, как super freeze, super cool, индикатор открытой двери, функции Holiday, My fresh choice, а также системой охлаждения Multi Air Flow и технологией Total No Frost.

Подсветка с шестью светодиодами включается сразу при открытии дверцы и озаряет продукты в холодильнике приятным светом. Также в холодильнике предусмотрен очень удобный индикатор открытой двери, который подаст звуковой сигнал и будет отображать на дисплее слово ALARM, если забыть закрыть дверцу. С ним можно замораживать продукты за супер короткое время, воспользоваться ледогенератором для охлаждения напитков и насладиться интеллектуальными технологиями, которые превратят пользование холодильником в чистое удовольствие.





Приобретая бытовую технику Avalon, покупатель становится обладателем комфорта, надежности и функциональности со стильным внешним видом.

На продукцию Avalon предоставляется три года полной, бесплатной гарантии.

Получить дополнительную информацию можно на официальном сайте avalonglobal.eu, странице в Facebook fb.com/avalon.uzbekistan или по телефону: (+99871) 148−88−88.

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