Бренд Vicco, появившийся в Узбекистане более трех лет назад, продолжает радовать детей и их родителей. С приходом нового времени года родители замирают в нетерпении: они точно знают, что для их чад подготовлено кое-что интересное. Vicco в очередной раз проявил заботу о своих клиентах, презентовав удобный Telegram-бот.





Забота о клиентах выгодно отличает Vicco на рынке Узбекистана. Началось все с сенсационной новости о годовой гарантии на детскую обувь. В январе 2016 она удивила всех, ведь прекрасно известно, как дети носят обувь. Достаточно вспомнить себя в этом возрасте: футбол после школы в классической обуви и гонки по лужам — это даже не шалости, а ежедневная необходимость. Vicco обещает, что ботиночки и туфельки, купленные в этой сети, не развалятся при носке, и прослужат весь необходимый срок, как минимум — два сезона.

Соответствуя своим обещаниям, однажды Vicco сами инициировали возврат продукции. Это случилось после того, как компания узнала, что в продажу поступила партия обуви с заводским браком. На следующий же день сотрудники Vicco обзвонили всех покупателей коллекции, чтобы обменять на другую обувь. Клиенты были удивлены такой заботой, честностью и инициативой, выражая огромную признательность сотрудникам компании.





Vicco старается предоставить отличный сервис в Ташкенте, именно поэтому компания регулярно проводит опросы, анализирует потребности клиентов, работает с цифрами. Статистика показывает, что за 2 года с момента введения программы гарантии, возврат составил ничтожные 0,8%. Это подтверждает тот факт, что магазин не просто завозит коллекцию, но систематизирует и анализирует продажи, чтобы на полках Vicco было именно то, что нужно потребителю. Результат такой работы дает свои плоды: многие родители теперь знают, что придя в Vicco, они не только купят стильную качественную обувь, но и получат гарантию, что ребенок проходит в ней пока она не станет мала.

В начале 2018 года Vicco подготовил еще один сюрприз для своих клиентов, запустив удобный бот в Telegram. Здесь можно просмотреть всю коллекцию, прочесть описание, выбрать необходимый цвет, а самое главное: больше не нужно тратить время на посещение магазина — ботинки приедут сами. А опасающимся брать обувь «на глазок», бот поможет прицениться, чтобы знать, с какой суммой идти в один из магазинов.





Для удобства пользователей в боте выделено несколько категорий: обувь для мальчиков и девочек, а также всегда в онлайн-режиме показываются все доступные размеры. При заказе через Telegram-бот продолжает действовать программа лояльности.

Весной 2018 магазины Vicco порадуют детей всех возрастов. Следуя правилу: «Все лучшее — детям!», дизайнеры соединили в каждой паре три главных составляющих: яркий цвет, модный дизайн и супер комфорт.

В сети Vicco представлена обувь для мальчиков и девочек с 19 по 39 размеры, а это значит, что без покупки никто не уйдет.

Адреса магазинов:

Магазин №1

ТРЦ Samarqand Darvoza

Адрес: ул. Караташ, 5А

Телефон: (+99871) 205−09−19.

Магазин №2

ТРЦ Next

Адрес: ул. Бабура, 6.

Телефон: (+99871) 205−09−19.

Служба поддержки клиентов: t.me/viccouzb

Telegram-бот: t.me/ViccoBot

Сайт: vicco.uz

Facebook: fb.com/ViccoUzb

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