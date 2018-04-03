С 1 апреля физические лица получили право снимать иностранную валюту в наличной форме, купленную на международные платежные карты, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Для удовлетворения спроса населения на наличную иностранную валюту коммерческие банки создали условия по снятию наличных средств через кассы коммерческих банков, валютно-обменные пункты и банкоматы.

Коммерческие банки обеспечены терминалами, позволяющими снимать средства с международных платежных карт физических лиц. Финансовые учреждения будут постепенно увеличивать количество банкоматов для снятия наличной иностранной валюты. До конца года по республике планируется установить еще более 1000 таких устройств.

В сообщении отмечается, что при снятии наличных средств с карты одного банка другими банками (в банкоматах или платежных терминалах) взимается дополнительная комиссия. Как правило, она составляет 1% от снимаемой суммы.

Кроме того, с апреля внедрена система дистанционного управления счетами физических лиц, обеспечивающая проведение операций по купле-продажи иностранной валюты на международные платежные карты. Национальный банк Узбекистана, «Хамкорбанк», «Узпромстройбанк», «Ипотека банк», «Агробанк», «Ориент финанс банк», «Азия альянс банк», «Кишлок курилиш банк» и «Ипак йули банк» запустили мобильные приложения для покупки и продажи иностранной валюты на международные платежные карты. Мобильные приложения доступны пользователям для загрузки в Google Play и AppStore. Другие банки также создают подобные приложения, о начале их работы будет сообщено.