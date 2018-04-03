Технология блокчейн шаг за шагом выходит на глобальную арену — это неизбежная технологическая революция, которая способна изменить не только индустрию финансовых услуг, но и многие другие отрасли и сферы жизни общества. Это система, построенная на основе математических алгоритмов, и за ней будущее.

28 апреля в International Hotel Tashkent впервые в Узбекистане состоится Международная конференция «Продвижение технологии Blockchain и принципы цифровой экономики» — World Blockchain and Cryptocurrency Summit Tashkent.

Узбекистан имеет колоссальные человеческие и интеллектуальные ресурсы для перехода в новый век технологий, которые привлекут огромный объем иностранных инвестиций в республику. Если нужно идти в ногу со временем, внедрять и использовать новаторские идеи, то нужно принять,осознать и внедрять уникальную технологию блокчейн в своей работе или бизнесе.





В мероприятии примут участие представители более 50 стран и не менее 100 организаций. В рамках встречи выступят 15 спикеров из Латвии, Голландии, Израиля, Бахрейна, Новой Зеландии, Австралии, Нигерии, Казахстана. Специалисты поделятся своими практическими навыками и текущими наработками с коллегами и пионерами отрасли в Узбекистане и соседних странах.

Участники Международной конференции обсудят актуальные вопросы цифровой экономики. Среди них проблема регулирования и налогообложения, анонимность данных, технология блокчейна, майнинг, хранение и обмен криптовалюты. Кроме того, планируется обсудить вопросы возможных перспектив развития сотрудничества винвестиционной сфере, взаимодействия вобласти IT.

Участники мероприятия узнают секреты мира криптовалют и технологии блокчейн, прогнозы развития рынка криптовалют до 2020 года, освоите техническую «магию» майнинга и принципы разработки криптовалют.

В рамках саммита состоится Uzbekistan ICO Show, на котором будут представлены проекты по наиболее многообещающей и быстроразвивающейся экономике центральной Азии — Узбекистану.

Удобно, когда знания приезжают сами, и за ними не нужно летать в другие страны. И удобно вдвойне, когда они упакованы в один день и подаются в концентрированном виде.

Организатор

Morningstar Solutions — компания разработчиков и пользователей технологии блокчейн и продуктов, созданных на ее основе, в интересах развития цифровой экономики в Узбекистане. Компания является пионером в данной отрасли в Узбекистане.

Партнеры

Международная децентрализованная ассоциация криптовалют и блокчейна (IDACB), Business Triangle, РАКИБ, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Государственный комитет по инвестициям Республики Узбекистан, Инновационный центр имени Мирзо Улугбека (MUIC).

Информационные партнеры

Daryo.uz, Kommersant.uz, Nuz.uz, Uzdaily.uz, Podrobno.uz, Sputnik Узбекистан, Халк сузи.

Event-партнер

Unique Present Media Holding

Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте: tashkent.wbcsummit.org

Приобрести билеты посредством платежной системы Payme можно будет с 5 апреля.

Телефон: (+99899) 800−04−21

Telegram: t.me/joinchat/AAAAAEqqgiqRweMaGSKYig

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