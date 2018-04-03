Президент Узбекистана 2 апреля ратифицировал два международных договора — о стыке границ с Казахстаном и Туркменистаном и о правовой помощи с Афганистаном. Законы о ратификации были опубликованы в газете «Народное слово».

Договор о районе точки стыка границ трех государства был подписан министрами иностранных дел Узбекистана, Казахстана и Туркменистана 10 ноября 2017 года в Самарканде. Церемония подписания состоялась на полях международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

Как сообщила пресс-служба Сената, «договор создает прочную основу для укрепления взаимного уважения, суверенного равенства и территориальной целостности трех граничащих государств».

Договор между Узбекистаном и Афганистаном о взаимной помощи по гражданским, семейным и уголовным делам был подписан во время визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан 5 декабря 2017 года.

По данным информационной службы Сената, договор является «важной составной частью сотрудничества между двумя странами и обеспечивает дальнейшее поступательное его развитие». Документ, в частности, обеспечит равноправный доступ граждан двух стран к правовой защите.