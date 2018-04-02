Узпромстройбанк объявляет отличную новость для тех, кто выезжает за границу в командировку, на отдых или путешествовать. Теперь можно сконвертировать сумы со своей пластиковой карты UzCard на валютную карту VISA в любое время суток, находясь в любом месте.

Узпромстройбанк предлагает своим клиентам воспользоваться данной услугой при помощи мобильного приложения UzPSB Mobile.





Что нужно сделать для онлайн-конвертации?

Открыть международную карту VISA и национальную карту UzCard в любом филиале Узпромстройбанка. Установить мобильное приложение UzPSB Mobile и зарегистрировать в нем обе карты. Подключить к обеим картам SMS-оповещение. Сконвертировать с помощью приложения UzPSB Mobile сумы на карте UzCard в иностранную валюту на международную карту VISA.

Данная услуга доступна в любой стране мира 24 часа в сутки.

Узпромстройбанк предоставляет удобные решения для своих клиентов.

Дополнительную информацию можно получить в любом филиале банка, а также в социальных сетях.

Телефон: 120−45−62

Telegram: t.me/UzSQB

Facebook: fb.com/uzpsb

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