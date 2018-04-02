Узпромстройбанк объявляет отличную новость для тех, кто выезжает за границу в командировку, на отдых или путешествовать. Теперь можно сконвертировать сумы со своей пластиковой карты UzCard на валютную карту VISA в любое время суток, находясь в любом месте.
Узпромстройбанк предлагает своим клиентам воспользоваться данной услугой при помощи мобильного приложения UzPSB Mobile.
Что нужно сделать для онлайн-конвертации?
- Открыть международную карту VISA и национальную карту UzCard в любом филиале Узпромстройбанка.
- Установить мобильное приложение UzPSB Mobile и зарегистрировать в нем обе карты.
- Подключить к обеим картам SMS-оповещение.
- Сконвертировать с помощью приложения UzPSB Mobile сумы на карте UzCard в иностранную валюту на международную карту VISA.
Данная услуга доступна в любой стране мира 24 часа в сутки.
Узпромстройбанк предоставляет удобные решения для своих клиентов.
Дополнительную информацию можно получить в любом филиале банка, а также в социальных сетях.
Телефон: 120−45−62
Telegram: t.me/UzSQB
Facebook: fb.com/uzpsb
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