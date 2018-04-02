С 1 по 15 апреля в сети магазинов Senor & Senorita стартует акция, согласно которой покупателю возвращается половина суммы от покупок, а также есть шанс выиграть автомобиль Chevrolet Spark.

В акции участвуют более 5000 товаров.





Половина суммы выдается в виде подарочного ваучера, и на его сумму можно будет приобрести любой товар.

Вот несколько примеров выгодных покупок в магазинах Senor & Senorita:





Комплект двуспального постельного белья от турецкого бренда Karaca Home. В комплект входит одна простыня, один пододеяльник, две наволочки, один плед, а его стоимость составляет 1,152 млн сумов. По акции его можно получить ровно за половину суммы, что составит 576 тысяч сумов. На эту сумму можно купить две подушки «антистресс» от турецкого бренда Penelope. Стоимость каждой подушки без акции — 288 тысяч сумов.





Senor & Senorita рекомендует набор кухонной посуды (кастрюли) из 8 предметов от турецкого бренда Korkmaz, стоимость которого составляет 912 тысяч сумов. На половину суммы — 456 тысяч сумов можно выбрать набор из 5 лопаточек от британского бренда Joseph-Joseph, либо подарочный набор гаджетов для кухни: дуршлаг, терка, многофункциональный пилинг и подъемные щипцы.





При покупке сервиза из костяного фарфора, в который входят 92 предмета за 4,975 млн сумов, на половину суммы можно дополнительно взять два комплекта столовых приборов от турецкого бренда Hisar на сумму 2,488 млн сумов.

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Адреса магазинов:

Магазин №1: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А, ТЦ MEDIAPARK Караташ, 2-й этаж.

Магазин №2: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули, 105А, ТЦ MEDIAPARK Ипак йули, 2-й этаж.

Телефон службы обслуживания клиентов: (+99871) 202−77−00

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