Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства водохранилища в Зафарабадском районе 31 марта, во второй день визита в Джизакскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

Гидросооружение позволит обеспечить водой 20 тысяч га неиспользуемой земли, расширить посевные площади, на которых можно будет выращивать культуры экспортного и промышленного значения.

Президент заявил о планах выращивать и перерабатывать на этой территории сахарную свеклу и построить сахарный завод, чтобы обеспечить «сахарную независимость» страны. Отходы переработки можно будет использовать в качестве корма, что, как ожидается, послужит развитию животноводства.

Здесь же состоялась презентация ирригационных и мелиорационных работ в Джизакской области на 2018−2019 годы, проектов гидросооружений. Акционерное общество «Узбекгидроэнерго» представило инвестиционные проекты по строительству и модернизации микроГЭС в Зааминском и Зафарабадском районах.

Глава государства поручил ответственным лицам обеспечить качественное выполнение этих работ, оказать необходимую финансовую и организационную помощь.