Ташкент переполошился. Уже несколько месяцев на редакционную почту «Газеты.uz» приходят письма об одном и том же: во дворе начали рыть котлован и строить некое здание. Звонят друзья и знакомые. А незнакомые люди останавливают на улице и настоятельно просят помочь.

Детали обращений отличаются. Где-то вырубили деревья, где-то снесли детскую площадку, где-то строят вплотную к домам. Но общая картина у всех одна: возводят непонятно что и непонятно кто, документов не предъявляют, мнением местных жителей не интересуются, общаются неохотно.

К сожалению, у нас нет возможности заняться каждым двором. Но давайте попробуем понять, что же творится у вас под окнами.

В марте прошлого года хоким Ташкента утвердил проект «Современная махалля». Согласно плану, новые здания махаллинских центров должны быть построены во всех 505 махаллях города (кроме тех, что уже считаются «образцовыми»).

"Зоны для отдыха, скамейки, беседки, детские и спортивные площадки, магазины, салоны, мастерские и ателье, чайхана, библиотека". Отличная идея. Почему же ташкентцы воротят нос от такого счастья?

Главные причины: Игнорирование общественного мнения. Непрозрачность. Нарушение градостроительных норм.

Нельзя насильно осчастливить людей. Насилие порождает только насилие. Что и можно наблюдать на строительных площадках «Современных махаллей», которые кое-где превратились в арены скандалов и «битв» между застройщиками и жильцами окрестных домов.

Разберем ошибки проекта, идея которого вполне имеет право на жизнь.

Первое. Никто не посчитал нужным учесть мнение жителей при выборе места строительства. Это смешной парадокс: здание для органа местного самоуправления строится безо всякой демократии. Да, двор может выглядеть уродливым и запущенным. Да, земля у нас государственная. Но люди здесь живут, и они имеют право решать, как им обустроить свое пространство.

В проекте не были задействованы доступные инструменты для коммуникации с общественностью, и это провал. Такое пренебрежение мнением народа очень задевает ташкентцев.

Второе. Начинается все почти по одному сценарию: между многоквартирными домами вырастает забор, затем появляется строительная техника, и вот уже видны очертания будущей «коробки». Никто не знакомит жителей с планом будущего здания. Не дает информации о сроках, застройщике, назначении помещений, парковке. Ни о чем. Все покрыто тайной.





Непрозрачность рождает недоверие. Жители не верят предпринимателям, подозревают, что их хотят обмануть, захватить ценную землю в своих интересах. И в этом есть здравое зерно. Иногда вместо двухэтажного здания вырастает четырехэтажное, а обещанные магазины и салоны превращаются в медицинскую клинику.

Третье. Главные конфликты зреют в микрорайонах, построенных во времена СССР. Здесь новые здания пытаются воткнуть посреди многоэтажных домов. А ведь эти микрорайоны были спланированы профессиональными архитекторами. Свободное место между многоэтажками — это необходимое общественное пространство. И плохое состояние двора — не аргумент для его застройки.

«Грибы» махаллинских зданий втыкаются где угодно и как угодно. Без какого-либо генерального плана, без расчета нагрузок на коммуникации, учета расстояния до соседних зданий, количества парковочных мест и прочих важных градостроительных норм.

Вот главные ошибки проекта. Но не стоит воспринимать его как чей-то злой умысел. Все-таки изначально у проекта благая цель. Просто его непродуманность и поспешность породили ущербный механизм реализации. Анализируя полученную мной информацию, могу заключить, что механизм выглядит так:

Принято решение построить современные махалли. Хокимы районов должны его выполнить. Денег на строительство из государственного бюджета не выделено. Хокимияты в поте лица ищут бизнесменов, которые согласны построить здания за собственный счет и передать первые этажи под нужды махалли. Бизнесмены представляют проекты, выгодные им, хокимияты их одобряют. И все это в очень сжатые сроки.

В итоге хокимияты оказались зажаты между двух огней. Не строишь махаллю — недовольны «сверху». Строишь махаллю — недовольны «снизу». А времени и денег, чтобы все сделать грамотно, видимо, нет.

Впрочем, нельзя не отметить, что некоторые «современные махалли» вышли удачными и при таких условиях. Несколько читателей сообщили нам с мест, что им нравятся новые здания и благоустроенная территория. Но их голос тонет в потоке негативных реакций.

Так не лучше ли отказаться от этой гонки и сделать так, чтобы довольны были, в первую очередь, люди? Отодвинуть сроки. Узнать мнение жителей. Представить проекты. Найти места, которые будут удобны предпринимателям и не затронут интересы жильцов. Ведь для них же и придумана «Современная махалля».

В нынешнем виде этот проект только накапливает недовольство ташкентцев. Надеюсь, что он будет остановлен и доработан. Но даже если чуда не случится, то пользу он все равно уже принес.

Столкнувшись с «Современной махаллей», ташкентцы пробудились и стали развивать свое гражданское самосознание. Они объединяются в группы, изучают законы и постановления, штудируют градостроительные нормы и учатся проводить собрания.

Наши горожане, традиционно пассивные и безынициативные, благодаря «Современной махалле» приобретают важный опыт совместной защиты собственных прав. За это проекту мы должны быть благодарны.

Французский философ Рене Декарт в XVII веке утверждал: «Я мыслю, следовательно — существую». В XX веке писатель Альбер Камю сделал его постулат более современным: «Я бунтую, следовательно — существую».

Ташкентцы вышли во дворы и доказали, что они существуют.