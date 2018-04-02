2 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с делегацией Международной организации по миграции (МОМ) во главе с генеральным директором Уильямом Лейси Свингом, сообщила пресс-служба МИДа.

В настоящее время Узбекистан не является членом МОМ, в миссию которой входит содействие решению вопросов регулирования миграции, развития международного сотрудничества в данной сфере.

В ходе беседы в МИД обсуждены перспективные направления развития взаимодействия Узбекистана с МОМ.

Делегация МОМ была проинформирована, что узбекская сторона рассматривает возможность участия в работе организации в качестве полноправного члена. В этом контексте стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении и расширении отношений.

В программу визита делегации МОМ также включены встречи в Совете безопасности при президенте Республики Узбекистан, правительстве, министерствах занятости и трудовых отношений, внутренних дел, генеральной прокуратуре.