C 1 апреля в Узбекистане вводятся новые правила судопроизводства по экономическим спорам, что связано со вступлением в силу Экономического процессуального кодекса (ЭПК). Юристы Жамшидхон Аъзамхуджаев и Мафтуна Сайдалиева комментируют основные изменения, вводимые в судопроизводство по экономическим спорам.

Ранее порядок разрешения экономических (хозяйственных) споров регламентировался Хозяйственным процессуальным кодексом, основные положения которого во многом устарели ввиду активного развития смежных правовых отраслей и судебной реформы. Создание в системе судов общей юрисдикции административных судов, уполномоченных рассматривать жалобы и заявления на действия и решения государственных органов и должностных лиц, вызвало необходимость пересмотра вопросов подведомственности и подсудности споров, рассматриваемых в экономических судах.

Экономический процессуальный кодекс включает в себя ряд новелл, отсутствовавших в Хозяйственном процессуальном кодексе. Введены главы, регламентирующие экономическое судопроизводство по отдельным категориям дел. Например, принципы экономического производства, исходя из международного опыта, выделены в отдельную главу. Более детально регламентированы нормы о независимости судей и языке судопроизводства. Установлено, что судебные акты, принимаемые в ходе судебного разбирательства, составляются на том же языке, на котором проводилось судебное заседание.

К наиболее значимым положениям, которые отсутствовали в Хозяйственном процессуальном кодексе, можно отнести следующие.

1. Производство по делам с участием иностранных лиц

ЭПК содержит множество норм, регулирующих разные аспекты рассмотрения дел с участием иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся резидентами Узбекистана.

В первую очередь, урегулированы вопросы подсудности и компетенции экономических судов по данной категории дел. На сегодняшний день все заявления от имени и в отношении иностранных компаний адресуются в межрайонные суды, где подлежат рассмотрению в рамках суда первой инстанции. Вступление в силу положений части 2 статьи 32 ЭПК обязывает участников судопроизводства обращаться в экономический суд города Ташкента, областные суды либо экономический суд Республики Каракалпакстан. Несоблюдение правил подсудности дел является основанием для возвращения искового заявления в порядке статьи 155 ЭПК.

Кроме того, согласно пункту 2 части 1 статьи 239 ЭПК, экономические суды могут принимать к своему производству и рассматривать дела по искам к иностранным компаниям при наличии их аккредитованных представительств либо филиалов в Узбекистане. Данная статья регулирует вопросы юрисдикции экономических судов в отношении споров с участием иностранных компаний. При этом экономические суды могут рассматривать любые экономические споры с участием иностранных лиц при наличии связи спорного правоотношения с территорией Узбекистана.

В отдельную главу выделено производство о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Ранее данная категория дел рассматривалась по общим правилам судопроизводства установленного в Хозяйственном процессуальном кодексе.

2. Институт представительства в экономическом процессе

Согласно статье 61 ЭПК, в экономических судах вводится институт профессионального представительства. Профессиональной деятельностью по ведению дел в суде в качестве представителя могут заниматься только адвокаты.

Наряду с адвокатами, в качестве представителей могут выступать:

работники юридических лиц — по делам этих юридических лиц;

уполномоченные представители некоммерческих организаций — по делам членов этих организаций;

уполномоченные представители некоммерческих организаций, которым законом предоставлено право защищать права и интересы других лиц;

один из процессуальных соучастников по поручению других соучастников;

другие лица, допущенные судом по просьбе лиц, участвующих в деле.

Лицо, действующее в качестве договорного представителя (за исключением адвоката), кроме доверенности, представляет суду документ, подтверждающий статус договорного представителя.

Ранее представителем в хозяйственном суде могло быть любое физическое лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в хозяйственном суде. Нередко в качестве представителей в суде участвовали налоговые консультанты, представители консалтинговых, аудиторских, бухгалтерских и прочих организаций. Теперь возможности представления интересов своих клиентов со стороны данных организаций будут существенно ограничены, однако эти лица могут привлекаться к участию в качестве специалистов.

Таким образом, состав лиц, участвующих в процессе, расширен с включением в него специалиста, который может привлекаться судом при необходимости. Для разрешения вопроса, требующего специальных знаний, которыми судья не располагает, по ходатайству сторон либо по инициативе самого суда специалисты могут быть привлечены к участию. Альтернативную возможность участия лиц и специалистов в процессе закрепляет норма об участии лиц, допущенных судом по просьбе участников процесса.

Такая практика уже опробована в рамках гражданских судов, где аналогичные правила по представительству применяются с 2009 года.

Статья 64 устанавливает обязанность суда по проверке полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей. Согласно новому порядку, суд на первом заседании обязан рассмотреть документы, подтверждающие полномочия представителя, и соответствующая отметка должна быть сделана в протоколе судебного заседания. Введение данной новеллы связано с тем, что на практике нередки случаи оспаривания полномочий лиц, участвующих в процессе, и новый ЭПК фактически закрепил полномочия судей по их проверке.

3. Исковое производство

Согласно пункту 5 статьи 151 ЭПК, к исковому заявлению прилагаются документы, в том числе подтверждающие государственную регистрацию истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. В Хозяйственном процессуальном кодексе данное требование отсутствовало.

Применительно к заявителям-нерезидентам Узбекистана подразумевается необходимость предоставления выписки из торгового реестра страны регистрации в качестве подтверждения их юридического статуса и права на осуществление деятельности в экономической сфере. Документы принимаются судами только при наличии консульской легализации указанных документов либо проставления апостиля на них, если иное не предусмотрено законодательством или международным договором Узбекистана, участником которого он является, и государства, от учреждений и организаций которого исходят эти документы.

Составленные на иностранном языке документы при представлении в экономический суд Узбекистана должны сопровождаться заверенным переводом на государственный язык, либо на язык, на котором ведется экономическое судопроизводство.

Статья 155 вводит нормы о возвращении искового заявления в связи с объединением различных требований. Судья возвращает исковое заявление и приложенные к нему документы, если объединены несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду по гражданским делам или административному суду, а другие — экономическому суду.

В действующей редакции пункта 4 статьи 23 Хозяйственного процессуального кодекса при объединении нескольких связанных между собой требований, из которых одни подведомственны экономическому суду, а другие — административному суду, все требования подлежат рассмотрению в экономическом суде.

Данное изменение связано с различием в процессе доказывания: в экономическом суде действует принцип состязательности сторон, когда каждая сторона обязана доказать обстоятельства, на которые она ссылается, в то же время в административном судопроизводстве бремя доказывания лежит на административном органе.

ЭПК вводит норму о невозможности изменения основания и предмета иска одновременно. Согласно статье 157, суд не принимает одновременное изменение основания и предмета иска, которое фактически означает новый иск, с которым истец имеет право обратиться в суд в общем порядке.

4. Доказательства и доказывание по экономическим делам

В ЭПК дано юридическое определение процесса доказывания. Согласно статье 67, доказывание состоит в собирании, исследовании, проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела по существу.

Соответственно, определен круг действий экономического суда, из которых состоит процесс доказывания. Кроме того, вводится обязанность сторон экономического дела заблаговременно представлять доказательства, на которые она ссылается, для ознакомления противной стороне и суду. В случае если сторона удерживает у себя истребуемое судом доказательство и не представляет его по запросу суда в установленный судом срок, предполагается, что содержащиеся в нем сведения направлены против интересов этой стороны и считаются ею признанными. Данные нормы введены в целях обеспечения своевременного представления доказательств сторонами и недопущения их необоснованного удержания.

На практике могут возникнуть вопросы, каким образом стороны должны обеспечивать заблаговременное представление доказательств. На сегодняшний день стороны представляют доказательства в ходе судебных заседаний. Вопрос, означает ли данная норма, что теперь стороны обязаны ознакомить друг друга с документами до начала судебного заседания, остается открытым. Также данная норма порождает обязанность для судей контролировать процесс представления заблаговременного представления доказательств сторонами. Как быть в случае, если важные для дела сведения получены непосредственно перед судебным заседанием? Будут ли они признаваться доказательствами по делу? Полагаем, что судебная практика со временем даст ответы на эти вопросы.

5. Производство по пересмотру судебных актов

Срок обжалования судебных актов в апелляционном порядке не изменен (в течение месяца со дня принятия судом первой инстанции обжалуемого (опротестуемого) решения, если иной срок не установлен законодательством), но установлен ограниченный процессуальный срок, в течение которого стороны имеют право подавать ходатайство о восстановлении срока для обжалования решения в апелляционном порядке в случае пропуска срока.

В частности, согласно пункту 3 статьи 262 ЭПК, по ходатайству лица, подающего жалобу (протест), пропущенный срок подачи апелляционной жалобы (протеста) может быть восстановлен судом апелляционной инстанции при условии, если ходатайство заявлено не позднее двух месяцев со дня принятия решения и причины пропуска срока подачи апелляционной жалобы (протеста) судом признаны уважительными.

Что касается обжалования решения в кассационном порядке, то пропущенный срок подачи кассационной жалобы (протеста) может быть восстановлен судом кассационной инстанции при условии, если ходатайство заявлено не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу решения и причины пропуска срока подачи кассационной жалобы (протеста) судом будут признаны уважительными.

Согласно положениям ЭПК, производство по пересмотру дел в порядке надзора претерпело существенные изменения. В частности, с 1 апреля решения и постановления нижестоящих судов могут быть пересмотрены в порядке надзора:

судебной коллегией по экономическим делам Верховного суда подлежат рассмотрению протесты на решения, постановления и в некоторых случаях определения нижестоящих судов;

президиумом Верховного суда — по протестам на постановления судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда, вынесенные по результатам рассмотрения дела в порядке надзора, а также на судебный акт, нарушающий права и законные интересы неопределенного круга лиц или интересы общества и государства.

Кроме того, судебная коллегия по экономическим делам может пересматривать дела в порядке надзора по жалобам участников экономического дела, если вынесенный судебный судебный акт нарушает их законные права и интересы.

Надзорные жалобы на решение суда могут быть поданы в течение одного года со дня его вступления в законную силу. В Хозяйственном процессуальном кодексе данный срок составляет три года.

В ЭПК нашли отражение нормы, регулирующие форму, содержание заявления о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, а также порядок его принятия к производству и основания его возвращения. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам подается в суд, принявший данный судебный акт, лицами, участвующими в деле, или прокурором не позднее одного месяца со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие направление копий заявления и приложенных к нему документов другим лицам, участвующим в деле. По ходатайству лица, обратившегося с заявлением, пропущенный срок подачи заявления может быть восстановлен судом при условии, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра, и суд признает причины пропуска срока уважительными. При этом заявления, поданные по истечении трех лет с момента вступления в законную силу судебного акта, рассмотрению не подлежат.

6. Исполнение судебных актов

Согласно общему правилу, судебные акты приводятся в исполнение после вступления в законную силу. Однако существует ряд исключений, когда судебный акт подлежит немедленному исполнению. Так, в статье 334 ЭПК установлено, что немедленному исполнению подлежат:

определения о принятии мер по обеспечению иска;

определения об утверждении мирового соглашения;

определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;

определение о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или арбитража.

Увеличен срок предъявления исполнительного листа к исполнению с шести месяцев до трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу или со дня окончания срока при отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта. Таким образом, нормы ЭПК приведены в соответствие с пунктом 1 статьи 27 закона «Об исполнении судебных актов и актов иных органов», в котором предусмотрен трехгодичный срок для предъявления к исполнению исполнительных листов, выдаваемых на основании судебных актов судов общей юрисдикции.

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