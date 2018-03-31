Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о случае массового пищевого отравления в Бекабаде (Ташкентская область). По данным пресс-службы министерства, с 6:20 30 марта до 14:30 31 марта в медицинские учреждения с диагнозом «острый гастроэнтерит, пищевая токсикоинфекция» поступили 55 человек, включая 6 детей.

Проведенное эпидемиологическое исследование показало, что они 28 марта посещали свадьбу в банкетном зале «Бахт уйи» и девичник в банкетном зале «Дилдора». В первом мероприятии участвовали 300 человек, во втором — 280. Для обоих залов блюда и салаты поставило кафе «Истиклол» частного предприятия «Нодирбек омад барака».

Для изучения эпидемической ситуации, лечения отравившихся и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в Бекабад 30 марта прибыли директор Республиканского НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, главврач клиники этого НИИ, три реаниматолога, а также главврач и заведующий отделением Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора.

Общее состояние пациентов средней тяжести. К настоящему времени два пациента в удовлетворительном состоянии выписаны домой. Семь человек, обратившихся в больницу, получили амбулаторную помощь и, учитывая их удовлетворительное состояние, отправлены домой.

В настоящее время устанавливается список граждан, участвовавших в указанных мероприятиях. К этой работе привлечены136 патронажных медсестер городского медицинского объединения и 50 специалистовсанитарно-эпидемиологической службы.

Министерство здравоохранения взяло ситуацию под особый контроль.