Многие после получки зарплаты задумываются, куда ее потратить. Осталось еще 25 дней, чтобы получить свой шанс и выиграть один из 11 автомобилей Chevrolet Spark. До 25 апреля 2018 года сеть торгово-развлекательных комплексов ATLAS совместно с MEDIAPARK, Atlas Mebel, Multi MaFé и партнерами проводит акцию «Не нужны миллионы».

Как воспользоваться своим шансом:

необходимо совершить покупку в любом месте проведения акции на сумму от 300 тысяч сумов у одного субъекта предпринимательства;

верно заполненный купон акции нужно поместить в специальный бокс, который находится в местах проведения акции.

Церемония определения победителей состоится после завершения акции. Места и даты проведения церемоний будут опубликованы после 25 апреля на официальных страницах сети ТРК Atlas и партнеров в социальных сетях Facebook, Instagram, Telegram. Все желающие могут посетить церемонию.

Организаторы заявляют, что счастливым обладателем одного из одиннадцати автомобилей Chevrolet Spark и других ценных призов может каждый.

Места проведения акции:

ТРК Atlas Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28. ТРК Atlas Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119. Ориентир: бывший Сайрам базар. ТРК Atlas Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.

Ориентир: бывший ЦУМ. ТРК Atlas Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.

Ориентир: Городской хокимият. ТРК Atlas Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.

Ориентир: гостиница Astor. Рынок MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана. Рынок MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектимирский р-н, круг Рохата. Рынок MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.

Ориентир: авторынок Сергели. Рынок MEDIAPARK Ипак йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.

Ориентир: гостиница «Саёхат». Рынок MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.

Ориентир: торговый центр Qo’qon. Мебельный комплекс Atlas Mebel: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. М. Шайхзода, дом 1А.

Ориентир: молочная фабрика, магазин Aygen.

Официальные страницы сети торгово-развлекательных комплексов Atlas в социальных сетях:

Единый контактный центр: (+99895) 146−68−88

Полную информацию об акции можно получить непосредственно на местах проведения акции.

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