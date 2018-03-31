Многие после получки зарплаты задумываются, куда ее потратить. Осталось еще 25 дней, чтобы получить свой шанс и выиграть один из 11 автомобилей Chevrolet Spark. До 25 апреля 2018 года сеть торгово-развлекательных комплексов ATLAS совместно с MEDIAPARK, Atlas Mebel, Multi MaFé и партнерами проводит акцию «Не нужны миллионы».

Как воспользоваться своим шансом:

  • необходимо совершить покупку в любом месте проведения акции на сумму от 300 тысяч сумов у одного субъекта предпринимательства;
  • верно заполненный купон акции нужно поместить в специальный бокс, который находится в местах проведения акции.

Церемония определения победителей состоится после завершения акции. Места и даты проведения церемоний будут опубликованы после 25 апреля на официальных страницах сети ТРК Atlas и партнеров в социальных сетях Facebook, Instagram, Telegram. Все желающие могут посетить церемонию.

Организаторы заявляют, что счастливым обладателем одного из одиннадцати автомобилей Chevrolet Spark и других ценных призов может каждый.

Места проведения акции:

  1. ТРК Atlas Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.
  2. ТРК Atlas Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119. Ориентир: бывший Сайрам базар.
  3. ТРК Atlas Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.
    Ориентир: бывший ЦУМ.
  4. ТРК Atlas Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.
    Ориентир: Городской хокимият.
  5. ТРК Atlas Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.
    Ориентир: гостиница Astor.
  6. Рынок MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.
    Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.
  7. Рынок MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектимирский р-н, круг Рохата.
  8. Рынок MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.
    Ориентир: авторынок Сергели.
  9. Рынок MEDIAPARK Ипак йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.
    Ориентир: гостиница «Саёхат».
  10. Рынок MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.
    Ориентир: торговый центр Qo’qon.
  11. Мебельный комплекс Atlas Mebel: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. М. Шайхзода, дом 1А.
    Ориентир: молочная фабрика, магазин Aygen.

Официальные страницы сети торгово-развлекательных комплексов Atlas в социальных сетях:

Единый контактный центр: (+99895) 146−68−88

Полную информацию об акции можно получить непосредственно на местах проведения акции.

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