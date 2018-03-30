«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает читателям подборку рецептов вкусной шоколадной выпечки.

Шоколадный фондан





Классический десерт французской кухни покоряет всех любителей шоколадной выпечки. Фондан приготовить достаточно просто, главное — выбрать правильные ингредиенты и знать некоторые тонкости приготовления.

Печенье с шоколадными каплями





Такое печенье очень легко готовить с детьми, им понравится возиться с тестом и чувствовать себя маленькими поварами на кухне. Печенье получается с хрустящей корочкой и нежной, почти кремовой серединкой.

Шоколадный кекс в микроволновке





Этот рецепт кекса рассчитан на самых занятых хозяек и, по сложности приготовления, — даже на самых неопытных кулинаров. Вкусный шоколадный десерт будет готов за считанные минуты и минимум ингредиентов.

Шоколадный чизкейк





Любителям экспериментировать с выпечкой и открывать что-то новое рекомендуем приготовить шоколадный чизкейк. Эффектный, оригинальный и невероятно вкусный торт покорит даже взыскательных гурманов.

Шоколадный кекс на кипятке





Необычный и простой рецепт этого шоколадного кекса может выручить, когда гости уже на подходе, а ингредиентов в холодильнике не много.

Брауни





Брауни — влажный шоколадный пирог родом из США. Его любят во всем мире за насыщенный шоколадный вкус, плотную тягучую текстуру и очень простое приготовление.