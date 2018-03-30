«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает читателям подборку рецептов вкусной шоколадной выпечки.
Шоколадный фондан
Классический десерт французской кухни покоряет всех любителей шоколадной выпечки. Фондан приготовить достаточно просто, главное — выбрать правильные ингредиенты и знать некоторые тонкости приготовления.
Печенье с шоколадными каплями
Такое печенье очень легко готовить с детьми, им понравится возиться с тестом и чувствовать себя маленькими поварами на кухне. Печенье получается с хрустящей корочкой и нежной, почти кремовой серединкой.
Шоколадный кекс в микроволновке
Этот рецепт кекса рассчитан на самых занятых хозяек и, по сложности приготовления, — даже на самых неопытных кулинаров. Вкусный шоколадный десерт будет готов за считанные минуты и минимум ингредиентов.
Шоколадный чизкейк
Любителям экспериментировать с выпечкой и открывать что-то новое рекомендуем приготовить шоколадный чизкейк. Эффектный, оригинальный и невероятно вкусный торт покорит даже взыскательных гурманов.
Шоколадный кекс на кипятке
Необычный и простой рецепт этого шоколадного кекса может выручить, когда гости уже на подходе, а ингредиентов в холодильнике не много.
Брауни
Брауни — влажный шоколадный пирог родом из США. Его любят во всем мире за насыщенный шоколадный вкус, плотную тягучую текстуру и очень простое приготовление.