Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 марта прибыл в Джизакскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

Первым делом он ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Зарбдор текстил» в Зарбдорском район, о строительстве которого дал поручение в ходе прошлогодней поездки в регион.

Шавкат Мирзиёев в ходе недавней поездки в Самаркандскую область отметил необходимость строительства не менее двух текстильных предприятий в каждом районе.

Одним из таких стал «Зарбдор текстил», где работой будут обеспечены более 1060 человек. Продукция помимо внутреннего рынка планируется направлять на экспорт.

«Моя самая большая цель — обеспечить людей работой, источником дохода, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Отныне будем меньше экспортировать хлопок за рубеж, перерабатывать его в нашей стране и производить продукцию с добавленной стоимостью».

Здесь же состоялась презентация проектов по развитию текстильной, химической и фармацевтической промышленности в Джизакской области, а также привлечению инвестиций.