В социальных сетях появилось видео, на котором воспитательница детского сада бьет подопечных. Место и время съемки неизвестны.

В ролике запечатлено, как женщина в белом халате, проходя вдоль рядов сидящих воспитанников, бьет некоторых из них по лицу, голове и спине файловой папкой. Затем, взяв за шиворот одного из мальчиков, пересаживает его на другое место.

Министерство дошкольного образования Узбекистана инициировало проверку по данному факту и выясняет обстоятельства этой ситуации, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МДО.

Проведение проверки взяло под особый контроль руководство министерства. О ее результатах будет сообщено.