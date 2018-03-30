В социальных сетях появилось видео, на котором воспитательница детского сада бьет подопечных. Место и время съемки неизвестны.
В ролике запечатлено, как женщина в белом халате, проходя вдоль рядов сидящих воспитанников, бьет некоторых из них по лицу, голове и спине файловой папкой. Затем, взяв за шиворот одного из мальчиков, пересаживает его на другое место.
Министерство дошкольного образования Узбекистана инициировало проверку по данному факту и выясняет обстоятельства этой ситуации, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МДО.
Проведение проверки взяло под особый контроль руководство министерства. О ее результатах будет сообщено.
Aider Djeparov
Вот и думай сиди на работе что с твоим ребенком в саду делают. Занимаются, учат или так же издеваются. Уже не первый случай. То притоны в саду устраивают то детей чем не попадя бьют.
Akmal Abdullayev
Я например выросший в СССР никогда не плакал и охотно шёл в детский сад. Потомучто там меня не обижали. А сейчас все дети рыдают от садов. А родителям нечего делать как отдавать в руки этим на мой взгляд извергам.( и не нужно подавать на меня в суд, это для руководителей дошкольных учреждений, Так как я выражаю своё личное мнение).
Феликс Кадыров
Установите видеонаблюдение и проблема исчезнет. В частных детсадах так и сотрудники боятся позволять себе вольности.