«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из восьми интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 31 марта-1 апреля.

Кинопремьера «Первому игроку приготовиться»

В Ташкенте стартовали две премьеры: фантастический фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» и российская комедия «Каникулы президента». Почему стоит посмотреть премьеру фильма Стивена Спилберга, — в рецензии Afisha.uz.

Продолжаются показы фильмов: «Tomb Raider: Лара Крофт», «Кролик Питер», «Шерлок Гномс», «Излом времени», «Поднять якоря!».

Открытие джазового фестиваля

С 1 апреля начнется новый сезон Международного фестиваля джаза. Во Дворце искусств «Туркистон» пройдет концерт джазового оркестра имени Б. Закирова. Полная программа фестиваля.

Фестиваль «Лапша на уши»

Ресторанный комплекс Cinara’s проведет гастрономический фестиваль «Лапша на уши». В этот день повара сети ресторанов Caravan Group приготовят шивит ош и рамен с курицей и грибами.

Детская программа

1 апреля в ресторане April детей будут ждать веселый праздник с аниматорами в роли Финеса и Ферба, мастер-классы и игры.

31 марта в спортивном комплексе Obod состоится любительский футбольный турнир среди автолюбителей столицы. Также принять участие могут все желающие.

Международный день птиц

1 апреля в 13:00 в Ботаническом саду отметят Международный день птиц. В программе — различные творческие мастер-классы для детей и первая выставка декоративных и экзотических птиц в Ташкенте.

Открытие мотосезона-2018

1 апреля в 11:00 в семейном комплексе Next состоится открытие мотосезона-2018. Посетителей ждет насыщенная программа: выступление детских коллективов, музыкальное сопровождение столичного диджея, концерт группы «Крылья Оригами» и многое другое.

Латино-вечеринка

В Reggae Bean пройдет латино-вечеринка, где можно научиться танцевать сальсу, бачату и кизомбу.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

Веб-сайт: afisha.uz

Facebook: fb.com/afishauz

Instagram: @afishauzb

Telegram: t.me/afishauz