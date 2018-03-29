Международные пластиковые карты являются одним из наиболее актуальных финансовых продуктов на сегодняшний день.

Банк «Ориент Финанс» считается принципиальным участником сразу трех крупнейших международных платежных систем VISA, MasterCard и UnionPay, предоставляющим услугу по открытию и объединению в единый баланс остатков всех трех карт.





Данная услуга предоставляет возможность держателям карт производить оплату в различных точках мира, исходя из особенностей местности, учитывая привилегии и бонусные программы стран пребывания при оплате.

Еще один плюс состоит в том, что при потере одной карты клиент не остается без средств оплаты. Достаточно заблокировать утерянную карту через персональный кабинет и можно спокойно пользоваться другой картой. При этом баланс и обороты всех трех карт отражаются идентично, и клиент имеет полное представление об остатке.

Выражая глубокое почтение к своим существующим и потенциальным клиентам, банк «Ориент Финанс» прилагает все усилия для создания оптимальных условий в обслуживании и создании удобных и доступных продуктов.

Подробную информацию можно получить на сайте ofb.uz или по телефону: 200−88−99.

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