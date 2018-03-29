27 марта в Национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр» состоялась торжественная презентация грузовых автомобилей «КАМАЗ», производство которых начато в Узбекистане в результате договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию 4−5 апреля 2017 года.





Сотни гостей собрались в этот вечер на масштабном мероприятии, чтобы ознакомиться с производимой продукцией и планами на дальнейшее расширение сотрудничества. Среди них: руководители компании «КАМАЗ», представители посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, министерств, ведомств республики, а также деловые партнеры «Узавтосаноат» и UzAutoTrailer.

«Нам всегда был интересен рынок Узбекистана, и мы рады, что здесь у нас появился надежный партнер с большим опытом автомобильного производства и развитой производственной базой. Мы возлагаем большие надежды на расширение сотрудничества, поскольку это дает хорошую возможность объединения потенциала двух стран и выхода на третьи рынки с конкурентоспособным продуктом — на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья» — рассказал в рамках пресс-конференции генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Производство автомобилей «КАМАЗ» уже запущено на производственных площадях ООО UzAutoTrailer, расположенного в городе Джамбай Самаркандской области.





В настоящее время модельный ряд собираемых на заводе UzAutoTrailer грузовиков «КАМАЗ» состоит из 11 видов техники грузоподъемностью от 10 до 36 тонн, которые были выбраны по результатам предварительного изучения рынка. Но представители российской корпорации заверили, что при необходимости смогут наладить производство любой из 60 моделей и их 1200 модификаций.

Производимые автомобили оснащаются двигателями мощностью от 240 до 401 лошадиных сил, которые отвечают экологическим стандартам Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Все модели адаптированы к климатическим условиям Узбекистана.





По заявлению представителей «Узавтосаноат», степень локализации производства достигает 20%, но в дальнейших планах заложено ее значительное увеличение. Также рассматривается возможность выпуска комплектующих для завода «КАМАЗ» в Набережных Челнах в России.

Первая партия из 100 грузовиков «КАМАЗ» уже выпущена на заводе UzAutoTrailer в первом квартале 2018 года. Производственная мощность завода составляет 1500 единиц в год с последующим увеличением до 3000 единиц в год. Автомобили «КАМАЗ», произведенные на заводе UzAutoTrailer, будут поставляться не только на местный рынок, но и в страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.





«Начало производства грузовых автомобилей „КАМАЗ“ на мощностях нашего завода является новым этапом в развитии компании, а также еще одним важным шагом в сотрудничестве в высокотехнологических сферах между Узбекистаном и Россией, — отметил генеральный директор UzAutoTrailer Алишер Хаджибаев. — Совместно с „КАМАЗом“ разрабатывается отдельная стратегия по организации современной дилерской и сервисной сети во всех 12 регионах Республики Узбекистан, а также выхода продукции узбекского производства на зарубежные рынки. Уверен, что данные грузовики отлично зарекомендует себя не только на дорогах Узбекистана, но и на дорогах наших добрых соседей и других стран партнеров».

В ходе презентации посетители смогли ознакомиться с модельным рядом «КАМАЗ» узбекского производства. Среди моделей были представлены автосамосвалы различной грузоподъемности, тягачи, спецтехника, контейнеровозы, тентовые полуприцепы, рефрижераторы и другие.





Но особое место среди представленных автомобилей занял новейший грузовик «КАМАЗ-5490», буквально появившийся в клубах тумана и искрах фейерверков. Это уникальная модель, разработанная совместно с лидером в разработке инновационных концепций для грузовых автомобилей — автомобильным концерном Daimler AG. Данная модель оснащена двигателем Daimler экологического стандарта Евро-5, а дизайн ее кабины, разработка ходовой и тормозной системы выполнены совместно со специалистами немецкого автоконцерна.

Нескрываемое внимание посетителей также завоевал легендарный спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер», пятнадцатикратного победителя международного ралли-марафона «Дакар».

Презентация завершилась праздничным ужином и концертом звезд узбекской эстрады.

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