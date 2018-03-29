Как часто приходится сталкиваться с проблемой, когда новая бытовая техника не вписывается в дизайн интерьера кухни, продуманной до мелочей? Или когда, несмотря на стильный дизайн, техника не устраивала с функциональной точки зрения? Холодильник LG InstaView Door-in-Door станет оптимальным решением в этом вопросе. Он включает в себя как превосходный дизайн, так и функции, которыми должен обладать холодильник нового поколения, ведь это так важно для современных женщин с утонченным чувством стиля.

InstaView Door-in-Door — это передняя панель дополнительной секции, сделанная из зеркального стекла, которое становится прозрачным, если по нему постучать дважды. Технология позволяет проверять наличие продуктов, даже не открывая дверцу, тем самым препятствуя на 41% меньше выходу холодного воздуха из основной камеры.





Инновационный холодильник от LG включает в себя регулятор FRESH Balancer, который поддерживает оптимальный уровень влажности для сохранения свежести и полезных свойств овощей и фруктов на длительное время. Достаточно просто выбрать нужный режим на специальном регуляторе — фрукты или овощи — и походы за продуктами уменьшаться в два раза, а значит появится время занять себя чем-то более важным.





В рамках технологии Hygiene Fresh+ от LG используется 5-этапный фильтр, устраняющий большинство причин порчи еды: пыль, грибковые споры, кислый, щелочной запах и бактерии. Система устраняет до 99,9% содержащихся в воздухе веществ, которые загрязняют пищу, и очищает воздух в холодильнике, продлевая срок хранения продуктов.





К тому же специальный контейнер с особой крышкой системы Moist Balance Crisper позволяет создать отдельный от всего холодильника микроклимат, который также позволит продлить срок хранения продуктов.

В инверторном линейном компрессоре от LG вместо обычного привода возвратно-поступательного движения используется линейный поршневой привод. Это сокращает внутреннее трение и снижает уровень энергопотребления примерно на 32%. Кроме этого, на инверторный линейный компрессор от LG также распространяется гарантия на 10 лет.





Компания LG Electronics проводит до 3 апреля акцию на покупку бытовой техники от LG. При покупке холодильника, стиральной машины, микроволновой печи или пылесоса можно зарегистрировать покупку у промо-персонала LG и получить приятные подарки. В ходе акции можно стать обладателем полотенец, посуды, сертификатов, а также получить возможность обменять купленную модель бытовой техники на премиальную. Подробности об условиях проведения акции доступны на сайте lgblog.uz.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращайться в Службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок наэтот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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