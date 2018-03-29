Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 28 марта встретился с государственным министром иностранных дел Индии Мобашаром Джаведом Акбаром, принявшим участие в международной конференции высокого уровня по Афганистану в Ташкенте.

Мобашар Джавед Акбар от имени индийской делегации поздравил правительство Узбекистана с важными для афганского мирного процесса и обширного региона итогами Ташкентского форума, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Главное внимание на встрече было уделено практическим аспектам подготовки к запланированному на осень официальному визиту в Индию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и повестке дня предстоящих переговоров на высшем уровне.

Стороны также обсудили другие вопросы узбекско-индийского взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.