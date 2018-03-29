29 марта в Фергане состоялось первое заседание Совета хокимов (полномочных представителей правительства) приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана, сообщила пресс-служба МИДа.

Председательствовали на заседании премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Кыргызстана Сапар Исаков.

Совет призван осуществлять постоянный мониторинг и анализ состояния двусторонних отношений между приграничными областями, а также разрабатывать предложения, направленные на углубление сотрудничества.

Абдулла Арипов проинформировал о подготовке к проведению дней культуры Кыргызстана в Узбекистане. При этом запланировано проведение юбилейных мероприятий на территории страны по случаю 90-летия кыргызского писателя Чингиза Айтматова, сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.

Сапар Исаков сообщил, что для увеличения взаимного сообщения между странами на контрольно-пропускном пункте «Достук-автодорожный» дополнительно устанавливаются кабины пограничного контроля.

В ходе заседания совета рассмотрены вопросы реализации ряда соглашений о межрегиональном сотрудничестве, расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, углублении культурно-гуманитарных связей, улучшении условий пересечения гражданами государств сторон узбекско-кыргызской государственной границы и функционирования пунктов пропуска, а также другие актуальные аспекты двусторонних отношений.

Отмечалось, что в преддверии празднования Навруза состоялись визиты делегаций Баткенской области в Ферганскую область, Джалал-Абадской области в Наманганскую область и города Ош в Андижан. В то же время между областями развиваются взаимная торговля и культурно-гуманитарные связи. В рамках совета организованы совместная выставка экспортоориентированной продукции Ферганской, Наманганской и Андижанской областей, а также диалог деловых кругов в формате В-2-В.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность и далее направлять усилия на углубление и расширение сотрудничества по всем направлениям между приграничными регионами, уделив особое внимание развитию человеческих связей. В настоящее время открылись несколько пунктов пропуска на государственной границе. Работа в этом направлении будет продолжена.

По итогам встречи достигнута договоренность о проведении очередного заседания совета на территории Кыргызстана.