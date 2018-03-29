10 февраля на телеканале ZO’R TV началось капитал-шоу «Борига барака», генеральным спонсором которого стала сеть торгово-развлекательных комплексов Atlas. «Борига барака» — шоу, вызвавшее бурю эмоций у многих жителей Узбекистана и за границей.

Каждую субботу, откладывая встречи с друзьями, работу и другие важные дела, зрители «Борига барака» собираются у своих экранов в ожидании, что их номер телефона выберет генератор случайных чисел, и им выпадет шанс испытать удачу в следующей программе. В то время как среди участников шоу случаются и взлеты, и падения, и слезы разочарования, и радость.

Кто-то, уже не имея надежды, выигрывал желанный приз, а кто-то четко и до конца шел к своей цели. В одном из выпусков участник выиграл лампочку, а в последней передаче счастливчик из Андижана выиграл автомобиль Chevrolet Cobalt. Участников шоу ждут и другие не менее значимые призы: путешествие в Европу, бытовая техника, квартира, ваучеры на покупку мебели и шопинг в сети Atlas. Кроме того, представителя сети торгово-развлекательных комплексов Atlas не только предоставляют подарки победителям, как спонсоры, но и берут в свои руки полный контроль над тем, чтобы каждый победитель получил выигрыш.

Однако не обошлось и без инцидентов. Нашлись те, кто всеми путями пытались очернить проект и спонсора. Недобросовестные граждане звонили и представлялись сотрудниками телеканала, просили деньги за участие в шоу, говорили о том, что их выбрали участвовать в проекте. Обманутые люди приходили на канал и требовали участия.

С каждым днем интерес зрителей к шоу только увеличивается. Люди спешат отправить запрос или заполнить купоны. Выстраиваются очереди участников, которые заполняют купоны в торгово-развлекательных комплексах Atlas. Тех, кто не верит во все происходящее или сомневается в правдивости шоу, телеканал ZO’R TV приглашает на съемки передачи. Каждый желающий гражданин Республики Узбекистан старше 20 лет может пройти регистрацию и своими глазами наблюдать за всем происходящим во время съемок. По словам создателей шоу, «Борига барака» проводится исключительно для народа. Телеканал ZO’R TV всегда открыт к предложениям телезрителей.

Передача «Борига барака» выходит каждую субботу в 20:00 на телеканале ZO’R TV.

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