Главный тренер молодежной сборной Узбекистана по футболу Равшан Хайдаров прокомментировал победу своей команды на чемпионате Азии U-23 27 января, где «белые волки» обыграли Вьетнам со счетом 2:1.





«Сегодня мы вошли в историю, это одна из величайших побед для узбекского футбола и для нашей страны. Я не особенно много думал о значимости этого трофея, потому что я весь в эмоциях. Думаю, он нужен для будущего. Эта команда (U-23) — будущее нашей национальной сборной. В течение последних нескольких лет мы не выигрывали трофеи и не можем сказать, что выступали достаточно хорошо», — заявил наставник.

Игроки в финальной встрече выложились на максимум и заслужили быть чемпионами Азии, заявил Равшан Хайдаров. «Это была сложная игра, но мы заслужили трофей своей игрой. Эта победа посвящается нашим семьям, нашим друзьям и всему узбекскому народу, который смотрел нас по телевизору», — сказал он.

По его словам, он ежедневно говорил своим подопечным, что они смогут выиграть трофей. «Я знаю эту команду около двух лет, и многие игроки выступали на чемпионате мира U-20. У них был хороший опыт, но я сказал им, что они смогут достичь большего и выиграть этот титул. Я им говорил это каждый день», — рассказал 56-летний специалист.





Полузащитник сборной Узбекистана Одилжон Хамробеков, получивший титул наиболее ценного игрока турнира, посвятил собственную награду и титул чемпионов Азии тем, кто больше всего верил в национальную сборную.

«Все трофеи, которые мы выиграли сегодня, — это для всех, для всей делегации, для всего персонала и всех тех, кто верил в нас. После первого матча, в котором мы проиграли (против Катара), мало кто думал, что мы добьемся успеха, но близкие верили», — заявил седьмой номер узбекистанцев.

Звезда «Насафа» считает, что награду самого ценного игрока заслуживают и другие игроки сборной. «Эта не только моя награда. Футбол — это не индивидуальный вид спорта, в нем играют 11 игроков. Я думаю, что все мои товарищи по команде заслуживают того, чтобы разделить награду самого ценного игрока», — заявил Одилжон Хамробеков.