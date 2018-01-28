Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост Президента Чешской Республики, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев пожелал Милошу Земану крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному чешскому народу — мира и процветания.

Действующий Президент Чехии Милош Земан в субботу одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов избирателей. Его соперник — экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош получил 48,63% голосов.

Инаугурация Милоша Земана состоится в Пражском Граде 8 марта.