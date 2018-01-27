Молодежная сборная Узбекистана впервые стала чемпионом Азии среди футболистов до 23 лет, обыграв в финале команду Вьетнама в экстра-таймах. Матч в Китае завершился со счетом 2:1.
Перед встречей поле олимпийского стадиона Чанчжоу засыпало снегом, что вызвало определенные трудности футболистам Узбекистана, которые играли в белой форме. Несмотря на это, счет первой открыла команда Узбекистана. Защитник Рустам Ашурматов замкнул головой навес с углового и вывел «белых волков» вперед уже на 8-й минуте.
Под занавес первого тайма соперники сумели сравнять счет — Нгуен Куанг Хай точно пробил в дальний угол ворот Ботирали Эргашева.
После перерыва Узбекистан сменил форму на синий цвет. Во второй половине матча узбекистанцы больше владели мячом (70%) и создавали моментов (16 ударов, 8 в створ), но по итогам двух таймов счет остался ничейным.
Выявить победителя удалось в самой концовке игры, когда на 120-й минуте Андрей Сидоров точно пробил ворота вратаря Вьетнама после навеса с угла. Примечательно, что автор победного гола вышел на замену на 118-й минуте встречи.
Самым ценным игроком турнира был признан полузащитник Одилжон Хамробеков.
Видео
Tas-Ix
Статистика и стартовые составы
Bach Hoosier
Есть надежда значит на следующий чемпионат мира попасть.
Jamol Jamolov
Молодцы! Браво!
Rustam Ahmedov
Молодцы!!! Красавчики
Рустам Алиев
Молодцы!
Muhammadjon Muminov
Поздравляю всех с победой. Молодцы ребята. Умеют футбол играть
Нина Кузьминична
Uraaa molodciiii! Neujeli, ya voobwe ne smotryu futbol, no segodnya sin vklyuchil, i ya kak chuvstvovala, sidela i smotrela do konca! Tak derjat, CHEMPIONI!!!!!!!
Гапал Эргашев
Слов нет, молодцы! Поздравляю все!
Albert Sharafutdinov
Посмотрим чуть- чуть вперед. На два года. Следующий точно такой же чемпионат вполне можно провести в Ташкенте. Первые три команды поедут на следующую Олимпиаду, на которой мы еще не были. На прошлую олимпиаду так поступил Катар. Они проводили турнир и немного не дотянули проиграв в матче за 3 сместо Ираку. Но мы то серьезнее и сильнее Катара.
Вопрос денег. Я думаю под такое дело деньги найдем? Хотя бы из России? просто если следующий чемпионат проводить в Ташкенте- выйти на Олимпиаду будет проще чем опять где нибудь в снегу китайском
Azamat Burkhanov
смотря на вас, я гордостью могу сказать, что будущее Узбекского футбола это вы
Ziyodulla Azimov
Чемпионы!!! Чемпионы!!! Чемпионы!!!
Artur Pashas
Было бы здорого, если этих ребят в основной состав допустят, а нынешних всех выгнать с футбола.
Eraser Virtue
Теперь точно можно сказать Узбекистан-Чемпион!
Садикжан Дадабаев
Равшанчик, ты супер тренер! Я и тогда верил когда ты работал в Тракторе!!!
Виктор С
Молодчики
Gregory Pyagay
Молодцы ребята! Поздравляю всех! Это историческая победа! Теперь эти игроки должны составлять костяк сборной на следующий отборочный цикл чемпионата мира по футболу.
Mansur Muratov
Вот молодцы, играют настоящий ФУТБОЛ. Успехи в будущем.
Qadam Xusainov
Бу болалар ватанимизнинг чин фарзандлари, шу билан бирга жону жахтлари билан ватан шанини оклаш учун курашдан қўрқмасликини исботлашди. Базилар ким бўлишидан каттий назар бу хис йўкдир
Muzafar Abdurahmanov
Молодцы ребята Узбекистан чимпион U23 ураааа!
Rashon 007
МОЛОДЦЫ!!!УРА,УРА!!!
Timur Ikramov
Молодцы!!! Поздравляем!!! Не зря всё футбольное руководство всё сменилось! надо везде чистку по стране сделать, глядишь по всем параметрам станем чемпионами!
Тим Абд
Наконец то и на нашей улице праздник. Поздравляю всех причастных к победе и всех болельщиков!!!
Botir Seytmanov
Кучли хаяжонда булдим, РАХМАТ!
Tulaev Gerakl
Очень рад за нашых футболистов и за Узбекистан наконецто свершилось, думаю если вы и ЧМ 2022 выйдете то весь народ Узбекистана будеть блогодарен вам за вашы заслуги.
Akhmedov Furkat
Respect!!!
Мухтар Дурдыев
Молодцы!
Мухтар Дурдыев
Всех напрямую в сборную надо пригласить. У ребят горели глаза. Вот так надо играть. Пусть взрослые футболисты научатся у них как играть и не просто играть а выигрывать через не могу.
Mike Vazovsky
На таком холоде играли ребята. Брррррррррррр аж мурашки по коже
Нигора Артикова
Спасибо тренеру за сомоотверженный труд ради Родины!Поздравляем всех нас!
Уктам Хикматов
Свершилось Аллах поддержал наших ребят!!! Да есть надежда и мы выйдем на ЧМ в следующий раз с этой командой
Петр Рузи
Поздравления,лед тронулся господа присяжные заседатели,первый шаг сделан в Узбекистане, очень рад за молодежь,настоящие патриоты,отдача 100%
Василий Камельян
Развивать нужно успех!Теперь важно чтоб не зазвездились..
Сергей Кадыров
Молодцы!!! Наконец-то научили их играть до последней минуты и секунды. Этим ребятам по плечу и первая сборная страны. Даже достойный проигрыш в игре, где все силы отданы для победы не отвергает болельщиков. А то на прошлую сборную и ходить не хотелось.
Нодирбек Сагдуллаев
Вот теперь можно болеть за наш футбол, молодцы, горжусь..
АВАД БАРАТОВ
Тренер выпустил Сидорова на пробития 11 метровых оставалось минуты три. но тот не подвел нас и забил важный гол стал героем матча с чем мы и поздравляем его
Эркин Махаматалиев
Поздравляю Всех с победой!
Уважаемые руководители АФУ! Лучше, не надо искать тренера-волшебника национальной сборной за рубежом, который 2-3 года будет изучать наш футбол, а потом сформирует национальную сборную, неизвестно какую!!!
Вот Вам основа национальной сборной, вот Вам тренер национальной сборной!!!
Главное сохранить их в полном составе и дать возможность им играть вместе и дальше. Этой сборной по плечу решать любые задачи, вплоть до выхода в финальную часть ЧМ!!!
Молодцы ребята!!!
АВАД БАРАТОВ
Кто скажет куда Иран делся почему не участвовал
Алина Доминова
Молодцы!!!!! Ура! Ура! Ура!
Дина Дина
Успехов вам ребята МОЛОДЦЫ!!!
Vladimir Shagalov
Молодцы!
Doniyor Erkinov
WE ARE THE CHAMPIONS , WE ARE THE CHAMPIONS , WE ARE THE CHAMPIONS
Ребят я за вас болел , болею и буду болеть независимо от результата, я верил что после неудачи 2016 году МЫ станем чемпионом, а не Япония , или Корея, или Ирак.
Ребята молодцы особенно Жавохир Сидиков и Достонбек Хамдамов я ваш персональный фанат.
Желаю удачи на взрослом уровне