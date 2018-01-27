26 января в Нью-Йорке (США) прошла церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Федеративной Демократической Республикой Непал.

От имени правительств двух стран документ подписали постоянные представители Узбекистана и Непала при ООН, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В документе отмечается, что «Республика Узбекистан и Непал, желая развивать и укреплять взаимопонимание, дружбу и сотрудничество между двумя странами, руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций и международным правом, решили установить дипломатические отношения, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года».

Непал стал 134-м государством, с которым Узбекистан установил дипотношения.