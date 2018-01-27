Спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента в пятницу помогли двум гражданам без определенного места жительства, обнаруженным на улице, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

К главе министерства через сайт обратился житель столицы, сообщивший, что на улице лежит человек, которому в связи с низкой температурой воздуха необходимо оказать помощь.

По поручению министра спасательная группа прибыла по адресу 2-й проезд Катта Миробод в Мирабадском районе, где обнаружила спящего на улице А. Ю., 1952 года рождения. После оказания необходимой помощи мужчина был передан в ближайшее медицинское учреждение.

Возле станции метро «Бунёдкор» по улице Бунёдкор Шайхонтохурского района спасатели также обнаружили спящего на улице А. С., 1946 года рождения. Ему также была оказана помощь, после чего он был передан сотрудникам городского отдела внутренних дел №67.

МЧС обратилось к гражданам и гостям страны с просьбой в холодные дни одеваться теплее и заботиться о своей безопасности.