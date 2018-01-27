Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил молодежную сборную команду страны по футболу с победой на чемпионате Азии среди молодежи до 23 лет в Китае. Публикуем поздравление ниже.
Мои дорогие дети! Уважаемые тренеры и наставники!
От себя и от имени всего нашего многонационального народа искренне поздравляю всех вас с победой на чемпионате Азии по футболу среди молодежи, в ходе которого вы проявили истинное мужество и волю в очень неблагоприятных погодных условиях.
Достигнутая вами колоссальная победа безмерно обрадовала весь наш народ и в очередной раз продемонстрировала на какие великие свершения способна молодежь Узбекистана.
Безусловно, этот огромный успех станет достойным вкладом в воспитание многомиллионной молодежи нашей страны в духе любви и преданности Родине, мужества, стремления к победе.
Наша страна и народ гордятся вами — своими самоотверженными сыновьями, настоящими героями.
Обнимаю всех вас и желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов во имя приумножения славы нашего родного Узбекистана во всем мире.
Kozim Ismoilov
Otlichno skazano, vsem po Sparku)?
Ravshan Hodzhaev
Узбекистан чемпион, молодцы, нет слов!
Уктам Хикматов
Это лучший подарок от ребят нам всему народу Узбекистана.
Сергей Кадыров
Молодцы!!! Костяк этой сборной надо взять за основу и готовить к отборочный матчам ЧМ-2022.
Леша Ким
Не по Спарку, а по Кобальту. У первой сборной урезать бюджет и добавить на кобальты молодежке:)
И всю команду отправить на курорт, где тепло. Пусть согреются после такой игры против соперника и погоды:)
Albert Sharafutdinov
Найдите деньги, проведите следующий чемпионат у нас
Rustam Atabayev
Молодцы, но дарить им ничего не нужно, они играют за родину!!! А заработать ещё успеют