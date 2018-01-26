Полупрофессиональный боксерский клуб Uzbek Tigers 10 февраля проведет выездной матч против команды Cuba Domadores в рамках первого тура VIII сезона Всемирной серии бокса WSB. Об этом «Газете.uz» сообщили в Федерации бокса Узбекистана.

В новом сезоне «Узбекские тигры» попали в группу Америки с командами Cuba Domadores (Куба), Colombian Heroicos (Колумбия), Caciques de Venezuela (Венесуэла). В этом году 12 команд разделены на три географические зоны: Америка, Европа и Азия, предварительные матчи пройдут с февраля по апрель.

Сборная Узбекистана в предстоящей встрече с кубинцами будет представлена следующими боксерами: Худойназар Файзов (52 кг), Шункор Абдурасулов (60 кг), Махмуд Гаипов (69 кг), Мадияр Сайдрахимов (81 кг), Баходир Джалолов (+91 кг).

Ответный матч в Ташкенте состоится 27 февраля, а 1 марта предстоит гостевая встреча с колумбийской командой Colombian Heroicos.

Группа Америки

Uzbek Tigers

Cuba Domadores

Colombian Heroicos

Caciques de Venezuela

Группа Азии

Patriot Boxing Team

China Dragons

Astana Arlans Kazakhstan

Indian Tigers

Группа Европы