Полупрофессиональный боксерский клуб Uzbek Tigers 10 февраля проведет выездной матч против команды Cuba Domadores в рамках первого тура VIII сезона Всемирной серии бокса WSB. Об этом «Газете.uz» сообщили в Федерации бокса Узбекистана.
В новом сезоне «Узбекские тигры» попали в группу Америки с командами Cuba Domadores (Куба), Colombian Heroicos (Колумбия), Caciques de Venezuela (Венесуэла). В этом году 12 команд разделены на три географические зоны: Америка, Европа и Азия, предварительные матчи пройдут с февраля по апрель.
Сборная Узбекистана в предстоящей встрече с кубинцами будет представлена следующими боксерами: Худойназар Файзов (52 кг), Шункор Абдурасулов (60 кг), Махмуд Гаипов (69 кг), Мадияр Сайдрахимов (81 кг), Баходир Джалолов (+91 кг).
Ответный матч в Ташкенте состоится 27 февраля, а 1 марта предстоит гостевая встреча с колумбийской командой Colombian Heroicos.
Группа Америки
- Uzbek Tigers
- Cuba Domadores
- Colombian Heroicos
- Caciques de Venezuela
Группа Азии
- Patriot Boxing Team
- China Dragons
- Astana Arlans Kazakhstan
- Indian Tigers
Группа Европы
- Croatian Knights
- Italia Thunder
- France Fighting Roosters
- British Lionhearts