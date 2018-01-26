24−25 января в погранично-таможенных комплексах «Гишт куприк», «Навои», «Нажимов» и «Яллама» Ташкентской области сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственного таможенного комитета провели разъяснительные работы.

Как сообщила пресс-служба МЧС, граждан, пересекающих границу, представители ведомств инструктируют о соблюдении мер личной безопасности. Кроме того, им напоминают о возможности обращения за помощью по телефону горячей линии МЧС даже за рубежом: (+99871) 147−10−50.

В ходе мероприятий роздано свыше 2600 визиток МЧС.

Ведомство начало проводить такие мероприятия по всей стране.

Напомним, ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендовало жителям, планирующим выезд в северные, центральные и восточные области Казахстана, временно воздержаться от поездок на пассажирских автобусах и личном автотранспорте в связи с ожидаемыми сильными морозами в этих регионах. Согласно прогнозу Казгидромета, морозы ослабеют только к 29 января.