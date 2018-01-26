Случаи неверной трактовки законодательства допускаются должностными лицами на местах при реализации по «нулевой» стоимости помещений для негосударственных детских садов. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования.

Приватизация или передача пустующих помещений предпринимателям, которые намерены открывать детские сады на основе государственно-частного партнерства, предусмотрена указом Президента от 30 сентября 2017 года.

Однако, как отмечают в МДО, имеют место случаи, когда планируется приватизация и передача предпринимателям полноценно действующих дошкольных образовательных учреждений.

«Должностные лица на местах должны уяснить для себя, что передача представителям частного сектора функционирующих детских садов по „нулевой“ стоимости, в которых условия созданы на требуемом уровне и количество воспитанников соответствует установленным нормам, приводит к прерыванию воспитательного и образовательного процесса среди детей и вызывает финансовые проблемы», — подчеркивают в МДО.

Ведомство напомнило, что приватизации или передаче предпринимателям подлежат только бездействующие дошкольные образовательные учреждения с недостаточной материально-технической базой и только после официального согласования с Министерством дошкольного образования.

Работа в данном направлении взята ведомством под контроль. Всех, кто столкнулся с нарушением прав в этой сфере, министерство просит сообщить по телефонам: (+99871) 255−34−49, 255−34−58, а также по почте: mtvmdo@gmail.com.