Более 240 тысяч жителей в пяти городах Узбекистана получат доступ к более эффективным и качественным услугам в области отопления и горячего водоснабжения благодаря проекту «Повышение энергоэффективности и модернизация централизованного теплоснабжения», одобренному 25 января советом директоров Всемирного банка. Проект будет финансироваться за счет кредита Международной ассоциации развития (структура ВБ) в размере 140 млн долларов США, сообщила пресс-служба банка.

Качество услуг отопления и горячего водоснабжения во многих городах Узбекистана за последние годы ухудшилось, а в некоторых городах эти услуги вообще отсутствуют. Многие семьи вынуждены прибегать к вредным для здоровья, ненадежным, небезопасным или дорогостоящим способам отопления жилья, например, таким как использование угольных печей. Детские сады и дошкольные учреждения в некоторых регионах страны остаются неотапливаемыми в осенне-зимний период и не могут обеспечить подходящие условия для детей.

Предприятия централизованного теплоснабжения, созданные в советский период, сегодня являются нежизнеспособными по ряду причин. Тарифы на тепловую энергию не покрывают расходы на ее выработку, собираемость платежей за поставленные услуги низкая, потери тепла и горячей воды в магистральных и распределительных сетях остаются высокими, эффективность управления на предприятиях сектора низкая, капитальные вложения в восстановление инфраструктуры недостаточны.

Проект направлен на решение указанных проблем путем внедрения современной модели централизованного теплоснабжения, которая будет впервые применена в Узбекистане. Благодаря проекту улучшатся услуги отопления и горячего водоснабжения для жителей многоквартирных домов в Андижане, Бухаре, Чирчике, Самарканде и Ташкенте (Сергелийский район), которые уже подключены или планируется подключить к системе теплоснабжения.

Пользователи общественных и административных зданий, включая детсады, школы, больницы и госучреждения, также ощутят улучшение в качестве услуг отопления. Проект также предусматривает выделение средств на модернизацию инфраструктуры централизованного теплоснабжения, расширение ее потенциала и улучшение нормативно-правовой базы с целью обеспечения более эффективной и устойчивой деятельности предприятий сектора в пяти городах.

В результате реализации проекта ожидается переход с отопления с использованием электричества, ныне широко используемого домохозяйствами, на централизованное теплоснабжение. Это поможет решить проблемы перегрузок на электросетях, снизить технические потери, количество аварий и отключений электроэнергии. Ожидается, что за счет модернизации сектора будет обеспечено сокращение потребления электроэнергии и природного газа, что приведет к снижению уровня загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов.

Всемирный банк в настоящее время поддерживает реализацию 16 проектов в Узбекистане на общую сумму более 2 млрд долларов. Они направленны на реформирование отраслей сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, городского развития, водоснабжения и санитарии.