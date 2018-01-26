Пресс-секретарь хокимията Ферганской области Абдулазизхон Абдасов прокомментировал недавнюю речь главы администрации области Шухрата Ганиева, в которой прозвучали резкие высказывания в адрес жителей Ташлакского района.
В сообщении, опубликованном на сайте областного хокимията, Абдулазизхон Абдасов подчеркивает, что выступает в том числе как житель Ферганской области.
По его словам, хоким Шухрат Ганиев чувствует себя виноватым в трагедии, случившейся в Актюбинской области Казахстана 18 января, и горюет о погибших жителях Ташлакского района, как о своих собственных детях и родных. Каждый, кто узнал о трагедии, начал выражать свое мнение и делать выводы. «Но правильные ли они сделали выводы?» — пишет представитель хокимията.
«Будь это ответственный руководитель, специалист, учитель, экономист, смогли ли они почувствовать себя виноватыми, как руководитель государства? Даже если почувствовали, решили ли они что-то изменить, приняв твердое решение, начали ли что-то делать? Верно ли они поняли правило „Каждый государственный служащий своей службой должен ежедневно доказывать, что именно он достоин занимаемой должности“?»
Сказанное на совещании нельзя считать пренебрежением или ненавистью к Ташлакскому населению, утверждает Абдулазиз Абдасов. «Наоборот, это было сказано, чтобы такие случаи не повторялись, чтобы призвать к ответственности и бдительности, чтобы не жалеть себя. Кто может сказать теплые слова о мужчинах, у которых несколько жен, которые оставляют своих жен и детей и не платят алименты, о тех, кто бросал камни в сотрудников органов внутренних дел, хотя и были неправы?! Кто-нибудь смог понять причину, почему он хотел запретить местным жителям совершить хадж? Он имел в виду: лучше отдать эти деньги тем, кто вынужден отправиться за границу», — пишет он.
«Неужели человек может ненавидеть всех своих сограждан и унижать весь свой народ? Нет. Здесь речь идет только о тех, кто недостоин занимаемого поста, халатно относится к обязанностям, не оправдывает получаемую зарплату, а также некоторых бескультурных людей», — заявил пресс-секретарь.
Руководитель — такой же человек, как и все. Как и всякий другой человек, испытывающий боль, он может разгорячиться и выплеснуть эмоции на кого-то или попытаться объяснить человеку, которого он считает также виноватым, считает Абдулазиз Абдасов. «Но со временем он признает, что все сказанные на эмоциях слова нужно отодвинуть в сторону и действовать в рамках установленных законов и правил».
Абдулазиз Абдасов призвал журналистов, пишущих статьи о хокиме, к совести и учесть, что у медали две стороны. «Кто даст гарантии, что статьи авторов и их выводы о человеке, которого они не видели и не общались с ним, являются объективными и правдивыми?» — задался вопросом пресс-секретарь.
Таир Урунбаев
Вы поняли?) Газета, в ваш огород камень)) но пресс- секретарь красиво все сказал. Как и должен
Yuriy Naumov
Более правильно с точки зрения PR было бы публичное извинение хокима, его приезд в Ташлакский район и посещение семей, в которых случилась трагедия.
Читатель Газеты
Ну, раз нам говорят, что мы не так поняли — значит мы не так поняли;)
Шухрат Михраев
О боже, как много строк оправданий. В итоге виноваты люди с неверным мышлением. Ну ну.
Равшан Ходжаев
Как всегда все виноваты, кроме хокима, а отменить свое решение не пускать на хадж? Как говорил классик — не верю
Aider Djeparov
В первую очередь руководитель должен понимать кто он. Я считаю даже если хоким пытался донести что то по сути хорошее то не должен был делать это таким вот образом. Какой пример он подает? Это называется не сдержанностью. Какой предводитель такой и народ. Оскорбления тут ни как не допустимы. Я считаю что хокима должны избрать а не назначать.
Cash Tayler
Главное сам хоким не делает никаких попыток оправдаться.
У него что, смелости не хватает признать свою неправоту и обратиться к народу оскорбленного района? Или он действует по принципу: Пункт 1. Начальник всегда прав!; Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1.
Человеком надо быть в первую очередь, а на таком высоком посту тем более нужно быть дипломатом и “фильтровать“ о чем говоришь.
У людей в первую очередь огромная беда и невосполнимая утрата. Им нужна сейчас любая поддержка.
Он как первое лицо области, должен примером свом был показать сострадание и уважение, хоким ответственнен не в меньшей мере за то, что люди вынуждены искать заработок в друго стране и совершать рискованный путь. Они думают о своей семье. Хоким должен сделать все, чтобы создать рабочие места и минимизировать отток своих граждан.
Благодаря именно этим беднягам, которые трудятся и день и ночь, не жалея сил, идут поступления денежной валютной массы в область и в страну в целом.
Максадбек Бобохонов
Лучше бы сказал хаким я виноват что не смог обеспечить работой. Как сказал глава государства это вина всего управленческого персонала их просчеты. Хватит думат о какихто высоких недостижимых целей. Обеспечить работой это первое дело государства