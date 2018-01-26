Пресс-секретарь хокимията Ферганской области Абдулазизхон Абдасов прокомментировал недавнюю речь главы администрации области Шухрата Ганиева, в которой прозвучали резкие высказывания в адрес жителей Ташлакского района.

В сообщении, опубликованном на сайте областного хокимията, Абдулазизхон Абдасов подчеркивает, что выступает в том числе как житель Ферганской области.

По его словам, хоким Шухрат Ганиев чувствует себя виноватым в трагедии, случившейся в Актюбинской области Казахстана 18 января, и горюет о погибших жителях Ташлакского района, как о своих собственных детях и родных. Каждый, кто узнал о трагедии, начал выражать свое мнение и делать выводы. «Но правильные ли они сделали выводы?» — пишет представитель хокимията.

«Будь это ответственный руководитель, специалист, учитель, экономист, смогли ли они почувствовать себя виноватыми, как руководитель государства? Даже если почувствовали, решили ли они что-то изменить, приняв твердое решение, начали ли что-то делать? Верно ли они поняли правило „Каждый государственный служащий своей службой должен ежедневно доказывать, что именно он достоин занимаемой должности“?»

Сказанное на совещании нельзя считать пренебрежением или ненавистью к Ташлакскому населению, утверждает Абдулазиз Абдасов. «Наоборот, это было сказано, чтобы такие случаи не повторялись, чтобы призвать к ответственности и бдительности, чтобы не жалеть себя. Кто может сказать теплые слова о мужчинах, у которых несколько жен, которые оставляют своих жен и детей и не платят алименты, о тех, кто бросал камни в сотрудников органов внутренних дел, хотя и были неправы?! Кто-нибудь смог понять причину, почему он хотел запретить местным жителям совершить хадж? Он имел в виду: лучше отдать эти деньги тем, кто вынужден отправиться за границу», — пишет он.

«Неужели человек может ненавидеть всех своих сограждан и унижать весь свой народ? Нет. Здесь речь идет только о тех, кто недостоин занимаемого поста, халатно относится к обязанностям, не оправдывает получаемую зарплату, а также некоторых бескультурных людей», — заявил пресс-секретарь.

Руководитель — такой же человек, как и все. Как и всякий другой человек, испытывающий боль, он может разгорячиться и выплеснуть эмоции на кого-то или попытаться объяснить человеку, которого он считает также виноватым, считает Абдулазиз Абдасов. «Но со временем он признает, что все сказанные на эмоциях слова нужно отодвинуть в сторону и действовать в рамках установленных законов и правил».

Абдулазиз Абдасов призвал журналистов, пишущих статьи о хокиме, к совести и учесть, что у медали две стороны. «Кто даст гарантии, что статьи авторов и их выводы о человеке, которого они не видели и не общались с ним, являются объективными и правдивыми?» — задался вопросом пресс-секретарь.