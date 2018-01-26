В Ташкенте с начала 2017 года в ходе оперативно-профилактических мероприятий на территории рынков, торговых комплексов и в других местах скопления людей было раскрыто более 900 валютных правонарушений. Об этом на брифинге в четверг сообщил начальник отдела городской прокуратуры Бобир Дехконов.

В 2017 году городское управление Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализации преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана выявило 818 валютных правонарушений.

Заведено 102 уголовных дела, из них 74 — по статье 177 Уголовного кодекса (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей), 25 — по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) и 3 — по другим статьям УК. Кроме того, оформлено 716 протоколов об административном правонарушении и проведено 1258 профилактических бесед.

В текущем году выявлено 91 валютное правонарушение, по которым возбуждено 11 уголовных дел, включая 9 — по статье 177 УК и 2 — по статье 176 . Оформлено 80 протоколов об административном правонарушении и проведены 500 профилактических бесед.