Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Республики Корея Мун Чже Ину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в больнице города Мирян. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По данным агентства Интерфакс, жертвами пожара стали по меньшей мере 31 человек, более 70 пострадали. Онлайн-издание China News Service сообщает о 41 погибшем.

На момент возгорания в обоих корпусах больницы было почти 200 человек. Огонь начал распространяться с нижних этажей, заблокировав людям пути к отступлению.