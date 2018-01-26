Уже в середине ХХ века начали появляться международные маркетинговые недели, рекламные фестивали и PR-форумы. Их главной целью было предоставить всем заинтересованным новые технологии продвижения продукции, новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества и профессиональную площадку для обсуждения актуальных вопросов. В рамках таких мероприятий начали проводить конкурсы, чтобы позволить реализовать творческие амбиции его участников, доказывая, что реклама — не только двигатель торговли, но и поистине вид искусства.





Первый Международный фестиваль рекламы «Каннские львы» (Cannes Lions International Advertising Festival, сокращенно IAF) был основан в 1954 году и по сегодняшний день считается наиболее авторитетным международным фестивалем производителей рекламы.

Своим появлением он обязан европейской группе рекламистов, продающих рекламное время во время сеансов в кинотеатрах, которые были находились под впечатлением от успеха Международного Каннского кинофестиваля, основанного еще в 1940 году. Они пришли к выводу, что компании-изготовители рекламных роликов наряду со своими коллегами — представителями киноиндустрии — также заслуживают широкого признания.

Фестиваль, продолжительностью от 5 до 7 дней, ежегодно проводится во французском городе Канны, обычно в третью неделю июня. Работы награждаются Бронзовыми, Серебряными, Золотыми Львами и Гран-при в ряде категорий (более 20). Судейство осуществляет жюри, состоящее из творческих директоров рекламных агентств всего мира. 65-й Фестиваль будет проходить в течение пяти дней с 18 по 22 июня 2018 года.

Упрощенная структура премий в 2018 году позволит уделить особое внимание каждому Льву. Такие категории, как Print, Outdoor и Design удалены из их традиционных конкурсов, теперь они будут оцениваться специалистами Industry Craft Jury.





Еще один знаменитый фестиваль Clio Awards был основан в 1959 году, а уже в 1965-м он стал международным. От других фестивалей Clio отличается форматом, номинациями и процедурой оценки. Все поданные работы оцениваются задолго до церемонии, что позволяет обеспечить максимальную объективность. В течение 59 лет организаторы собирают лучшие работы со всего мира в Нью-Йорке, что позволило Clio стать одним из самых известных мировых рекламных фестивалей.

Награда Clio — «рекламный Оскар» -присуждается за мастерство и креативность в области телевидения, печати, дизайна, радио и интернета. Фестиваль реализует несколько специальных программ, среди которых «Зал славы» (Hall of Fame) и «Золото будущего: молодые креаторы» (Future Gold: Young Creators).





Московский Международный фестиваль рекламы и маркетинга Red Apple — ключевое и единственное в России мероприятие международного уровня в индустрии рекламных и маркетинговых коммуникаций. Ежегодно в Фестивале участвуют более 5000 человек из 30 стран мира. Традиционно он состоит из конкурсной и научной программы. Сегодня Фестиваль стремительно и успешно формирует свой путь, направленный на объединение креативных культур Европы и Азии. И с каждым годом он становится крепче, осмысленнее и заметнее. Европа и Азия — это отражение особенности России и главное отличие Фестиваля на мировом креативном рынке. В 2018 году он пройдет в Москве в 28-й раз.

И на нашей улице будет праздник

Постепенно, но весьма уверенно Узбекистан становится частью мировой традиции по организации особых мероприятий в сфере маркетинга и рекламы. Раньше проводились «Ночи рекламы» и подобного рода ивенты, но все они не имели должного размаха и часто про них забывали уже на следующий день.

Чтобы изменить восприятие потенциальных участников, увеличить знаковость мероприятий, связанных с маркетингом и рекламой, крупными творческими организациями и государственным сектором было инициировано создание Недели маркетинга и рекламы ADWEEK. Совместными усилиями начался процесс решения общей боли: теперь на одной площадке в течение недели смогут собраться все профильные компании, работающие по всей стране, чтобы продемонстрировать, доказать, вдохновиться, ознакомиться, подружиться и проявить себя.





Неделя ADWEEK 2017 пройдет с 26 февраля по 2 марта 2018 года в Ташкенте в гостиничном комплексе International Hotel Tashkent. Грядущее событие обещает занять яркую нишу в календаре ежегодных мероприятий. Проведение мастер-классов и семинаров с участием как местных, так и зарубежных экспертов в релевантной отрасли, образцы продукции компаний Узбекистана в области рекламы, маркетинга, полиграфии и дизайна, возможность расширить деловые контакты с иностранными партнерами — вот что предлагает мероприятие.

Неделя способствует формированию благоприятной среды для развития предпринимательства, развитию конкурентных преимуществ основных участников отечественного рынка маркетинга. Изюминкой ежегодного события является конкурс ADWEEK, призванный привлечь внимание потенциальных инвесторов, партнеров и широкой аудитории, а также вознаградить лучшие маркетинговые и рекламные решения в продвижении продуктов и брендов за 2017 год.

Участие в Неделе маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 позволит собрать из маленьких кусочков настоящую картину фестиваля мирового уровня, а полученная награда в категории конкурса ADWEEK будет ярким и неоспоримым показателем престижности, креатива и профессионализма его обладателя.

Более подробная информация о Неделе маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 доступна на сайте adweek.uz.

«Газета.uz» — информационный партнер Недели маркетинга и рекламы ADWEEK 2017.