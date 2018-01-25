Вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) может служить важным сигналом, что страна является членом международного торгового сообщества и открыта для бизнеса. Об этом на семинаре по вопросам вступления в ВТО в Ташкенте сообщил директор странового офиса Агентства США по международному развитию (USAID) Гэри Роббинс.

«Присоединение Узбекистана к этой организации расширит доступ к двусторонней торговле между Узбекистаном и другими членами ВТО, включая Соединенные Штаты», — отметил он.

Напомним, Узбекистан возобновил усилия по вступлению в ВТО после 15-летнего перерыва. Ранее сообщалось, что США окажут содействие в решении технических вопросов в процессе вступления Узбекистана в ВТО. В ноябре Узбекистан подписал «дорожную карту» с Республикой Корея по содействию во вступлении в ВТО.

USAID совместно с Министерством внешней торговли Узбекистана и Научно-образовательным центром корпоративного управления провели семинары для представителей государственных органов, частного сектора и международных организаций в целях ознакомления с процедурами ВТО. Семинары проводились в сотрудничестве с Ассоциацией международного бизнеса (AMBiT) и Американской торговой палатой в Узбекистане.