Ассоциация студентов Узбекистана создается в Турции. Решение об этом принято в ходе встречи студенческой молодежи с представителями посольства Узбекистана в Анкаре и генерального консульства страны в Стамбуле, сообщило ИА «Жахон».

Сейчас в высших учебных заведениях Турции обучаются около 800 студентов из Узбекистана. Среди задач ассоциации — продвижение научно-исследовательской, социально-гуманитарной деятельности, установление связей со студентами из Узбекистана в Турции, оказание им практической помощи в решении бытовых и других проблем.

Главой объединения избран Маъмуржон Ахмаджонов, студент четвертого курса факультета политологии Стамбульского Университета Май. Избраны также региональные представители из Анкары, Коньи, Коджели и Самсуна.

При организации создан консультативный совет из числа представителей педагогических кругов, посольства и генконсульства.