Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев в ходе селекторного совещания использовал оскорбительные слова в адрес жителей Ташлакского района, где проживали 16 жертв недавней трагедии в Казахстане. Об инциденте сообщило издание Kun.uz.
В аудиозаписи (прилагается ниже) мужчина, называемый главой областной администрации, заявляет, что жители Ташлакского района опозорили Ферганскую область на весь Узбекистан.
Хоким, возглавляющий область с декабря 2012 года, поручил своему помощнику вычеркнуть имена жителей района, которые намеревались совершить хадж, из списка паломников.
«Есть пятеро-шестеро поганцев в Ташлаке, поганцы. Поганцев нужно называть поганцами! Теперь никто из Ташлака не поедет в хадж. Никто — ни живые, ни их отцы… Вычеркнуть всех», — заявил хоким.
Шухрат Ганиев также сообщил, что из-за трагедии жителям области пришлось выделить пострадавшим семьям финансовую помощь.
«Слушайте внимательно, ташлакцы! Бедные жители области снова должны были пожертвовать 80 млн сумов. Каждой семье по 5 млн сумов. Я не говорю это как упрек», — сказал глава администрации.
Хоким раскритиковал родителей молодых людей, которые позволили своим детям уехать из Ташлакского района.
«Они же знали, видели. Как можно отправлять 20-летних, 22-летних неженатых парней, среди них есть даже парень 1999 года рождения? Где были родители? Родители — слепые. Теперь будет виноват бедный участковый. А представители махалли держат язык за зубами», — сказал Шухрат Ганиев.
По его словам, он не боится критики и возможных обвинений в грубости, запрете на хадж и других заявлений в его адрес.
Глава Ферганской области также напомнил о митинге в 2005 году. «Это они (жители Ташлакского района — ред.) устроили митинг — в 2005 году они, поганцы, бросали камни в сотрудников органов внутренних дел. Если за этим не следить, то будет происходить такое», — подчеркнул он.
Шухрат Ганиев резкими словами подверг критике хокима Ташлакского района Халимжона Умарова, заявив, чтобы тот покинул пост, если не справляется с работой.
«Проклятие на вас, ташлакцев… начиная с хокима, поганцы. Опозорившие область на всю республику. Те, кто жалуются на состояние базара, — тоже ташлакцы (ранее УзА подвергло критике состояние рынка района — ред.)», — заявил хоким.
Дехканский рынок Ташлакского района. Фото: УзА.
«Убирайся, если не можешь работать хокимом. Если хватит храбрости, выйди и исчезни! Уйди отсюда! Трус!» — выкрикнул хоким.
Возвращаясь к теме трагедии в Актюбинской области, Шухрат Ганиев поручил территориальному отделению Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта задерживать жителей Ферганской области, которые намереваются отправиться на заработки.
«Все они (погибшие — ред.) уехали на машине. Не на поезде или самолете. У нас есть точки [такси]. Проверьте каждую остановку, начальник УБДД Рахматжон Ташназаров предоставит людей. Будете следить за ними на остановках. Их легко узнать, у них большой багаж», — сказал хоким.
В хокимияте Ферганской области «Газете.uz» подтвердили информацию о заседании, состоявшемся 23 января. Один из сотрудников, пожелавший не называть свое имя, сообщил, что Шухрат Ганиев в своих высказываниях критиковал руководство Ташлакского района, а не его жителей.
«Случилась большая трагедия. Из-за этого, очевидно, хокиму было обидно за ситуацию в Ташлакском районе. Своим выступлением он хотел „открыть глаза“ администрации района, чтобы у них проснулась совесть, чтобы такое более не повторилось. Кто близко знаком с хокимом, знают, как он любит ташлакцев. Он ругал только тех, кто вышел на митинг в 2005 году, он имел в виду конкретных людей», — сказал собеседник.
По его словам, хоким, говоря о запрете на хадж, хотел предложить людям, которые намерены отправиться в паломничество, пожертвовать деньги нуждающимся.
Выступление хокима должно рассматриваться как попытка предотвратить в будущем трагические случаи, подчеркнул представитель хокимията.
Аудио
Улугбек Ташпулатов
Мда.. и это слова главы области? Такие слова можно было понять, если бы они были террористами. А тут трагедия, вместо того чтобы оказывать поддержку, он такое устроил. Из таких ситуаций надо делать выводы и как то их решать, а не свой негатив на других выплескивать.
Таир Урунбаев
В смысле “позор“? Они выезжают из страны, все знают для чего! Чтобы семье дденьги потом отправлять! А кто бы при достатке покидал бы свою страну?! Скажите мне
Bekzod Gaybullaev
Бестрашный хоким оказался!
Aider Djeparov
Уважаемый хоким Ферганской области. Очень стыдно слышать от вас такие слова. Люди не от лучшей жизни едут работать за границу и не от жадности своей выбирают альтернативный транспорт что бы добраться. Как вы будучи хокимом области можете оскорблять жителей целого района? И по какому праву вы вообще оскорбляете людей? Вы для начала создайте условия что бы люди могли жить в вашем регионе а не существовать. Обеспечьте население газом и светом в зимний период. От этого будет меньше пожаров потому что люди перестанут пользоваться отопительными приборами кустарного производства. Обеспечьте людей работой, организуйте новые хорошо оплачиваемые рабочие места что бы люди не ехали за границу в поисках таковой. Если человека обеспечить всем не обходимым то он и будет жить спокойно в своем городе и доме. Корень проблемы не в людях которые недовольны а в том что вы не можете дать им необходимое чтобы они успокоились.
Стыдно, очень стыдно за ваши слова.
Дилшод Рахмонов
И это нормально?! Они же должны были мирно сидеть и считать крохи дома.
Шухрат Байханбаев
Руководство страны всеми силами борется за права человека и соблюдение законности со стороны властей. А хоким походу не улавливает что страна это в первую очередь народ Узбекистана а он слуга этого народа.
Dildora Yermetova
знаете он частично прав, куда смотрела махалля, жители этого села когда совсем юные ребята уехали работать в чужой город работать. Вот собрали же средство после их смерти почему не сделали этого когда они были живы. Мы зачастую делаем вид что нечего не замечаем, стоит кому то ошибиться сразу же начинаем осуждать по своему.
Timur Sharifullin
Dildora Yermetova, что должна была сделать махалля? Вы каждому безработному предлагаете деньги собирать?
Николай Басов
Можно понять хокима, он боится за своё кресло, распалился, потерял контроль. Но так отзываться в адрес людей, которые фактически кормят его и его семью, может только человек старой выучки. Вероятно слово “ДАНГАСА“ в адрес работяг стало ему родным с тех пор, когда оно прозвучало впервые с высокой трибуны. Теперь вот и новая характеристика своего народа — “поганцы“.
Работай, создавай условия, чтобы люди не искали каймак к лепёшке на стороне! Всем не легко пока.
Шухрат Байханбаев
В том что жители вверенной ему области вынуждены искать работу за пределами страны это в первую очередь его вина. И отлавливать тех кто выезжает на заработки это вообще наплевательство на права и свободы граждан. Злостное злоупотребление СП
Артем Терёхин
Да не важно, глава впервую очередь должен быть сдержанным, как может человек быть руководителем если он не сдерживает себя? Подает пример всем как нужно общаться друг с другом?
Таир Урунбаев
Поддерживаю слова выше, что у семей горе, а он их позорниками называет.
Да и тут все ясно, он хотел чтобы все молча жили, ни на рынки и ниче в целом не жаловались! В сказку попали что ли??
Больше всего мне понравилось, что он сказал “ бедный участковый“ родственник его наверное, переживает за него.
Ilkhom Idiev
До тех пор пока должность хокима не будет выборной, так и будет продолжаться. А вот когда хокимов сами жители будут выбирать, тогда и поменяется их отношение.
Galina Sagutdinova
Дильдора вы о чем говорите? У нас что во всех махалях собирают деньги тем кому трудно живется? Кого вы считаете частично правым? Откройте глаза!
Farida Charif
Интересно, почему сидевшие в зале не возмутились? Почему терпят такое хамство со стороны хокимов? Что людям терять? Дети гибнут, дома отнимают.. чего еще можно боятся? Поэтому хокимы так и распоясываются, потому что знают, что никто за себя постоять не может, все чего-то боятся.
Erkin igamberdiev
И что теперь… Грозить людям что они не поедут в Хадж.. Кто он!??? Только хоким.. Люди может всю жизнь ждали этого момента.. Всю жизнь в поклонении Всевышнему… И он запрещает!? Надо до президента довести это хамство.. По другому никак не назовешь его поведение…