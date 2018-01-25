В 2017 году судами Узбекистана рассмотрены 59,1 тысячи уголовных дел в отношении 77401 лица, 217,3 тысячи административных дел в отношении 272485 лиц, 286,8 тысячи гражданских дел, 347,4 экономических дел и вынесены 806,1 судебных приказов.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда, за год количество осужденных составило 54687 лиц, из них в отношении 15856 лиц применены наказания в виде лишения свободы, в отношении 38831 лица — другие виды наказаний.

Также 262 лица оправданы, 4389 лиц освобождены из зала суда, 18655 лиц условно-досрочно освобождены от отбывания наказания, 9367 лицам назначенное наказание заменено на более мягкое, из обвинения 5841 лица исключены статьи, необоснованно вмененные органами предварительного следствия.

В прошлом году основную часть дел, рассмотренных судами по гражданским делам, составили споры, вытекающие из договоров займа и кредита, дела о расторжении брака, жилищные споры, дела, связанные с договорами купли-продажи, а также дела особого производства и рассматриваемые по жалобам.

В результате рассмотрения административными судами дел, вытекающих из публично-правовых отношений, восстановлены права 4775 лиц.