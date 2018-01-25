Государственная программа по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на 2018 год утверждена постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 25 января «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, в Республике Узбекистан».

В комментарии к документу говорится, что несмотря на достигнутую за последние годы в Узбекистане стабилизацию эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции и обеспечение медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным лицам, остается ряд актуальных вопросов, требующих решения для усиления мероприятий по противодействию распространению заболевания.

Материально-техническая база центров по борьбе со СПИДом и межрайонных лабораторий по диагностике ВИЧ-инфекции после проведенного в 2010 году обновления к настоящему времени морально и технически устарела.

Служба по борьбе со СПИДом не имеет единой информационной базы данных, которая позволила бы в режиме реального времени анализировать ситуацию и принимать своевременные и эффективные решения.

Несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения о начале антиретровирусной терапии больным с момента установления диагноза ВИЧ-инфекции и независимо от стадии болезни, только 47% ВИЧ-инфицированных находятся на лечении, при этом, в основном на стадии прогрессирования заболевания.

Возникают угрозы перерыва в лечении и возможности возникновения штаммов ВИЧ, резистентных к используемым антиретровирусным препаратам, из-за задержек закупок и поставок, связанных с отсутствием целевого выделения средств из государственного бюджета на эти цели.

Не решен вопрос обеспечения сухими молочными смесями детей до шести месяцев, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, с целью профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Профилактические мероприятия среди групп риска по ВИЧ реализуются только за счет донорских источников.

Указанные проблемы были обсуждены на совещании «Перспективные планы и задания по осуществлению реформы в области здравоохранения», проведенном 18 октября 2017 года Президентом Узбекистана.

Постановлением главы государства предусмотрена реализация следующих мер:

проведение в разрезе регионов регулярного анализа причин и условий распространения ВИЧ-инфекции, выработку комплексных мер по профилактике ее распространения среди широких слоев населения в соответствии с национальными традициями и духовно-нравственными устоями;

принятие территориальных планов по противодействию распространению ВИЧ-инфекции с учетом региональных особенностей, предусматривающих мобилизацию местных финансовых, кадровых и материальных ресурсов;

развитие и поддержка отечественных научных исследований и инновационных разработок в области профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в стране, обеспечение внедрения их результатов в практику здравоохранения, а также установление тесного сотрудничества с ведущими зарубежными научно-исследовательскими центрами в данной области;

налаживание производства современных диагностикумов и тест-систем для выявления ВИЧ-инфекции и оппортунистических (сопутствующих) заболеваний, в том числе путем привлечения инвестиций и развития государственно-частного партнерства;

и оппортунистических (сопутствующих) заболеваний, в том числе путем привлечения инвестиций и развития государственно-частного партнерства; поэтапное увеличение финансирования закупки высококачественных антиретровирусных препаратов за счет средств государственного бюджета;

за счет средств государственного бюджета; усиление социальной защиты ВИЧ-инфицированных, в том числе создание системы бесперебойного обеспечения сухими молочными смесями детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей;

в том числе создание системы бесперебойного обеспечения сухими молочными смесями детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей; укрепление материально-технической базы специализированных учреждений по борьбе со СПИДом, в том числе межрайонных лабораторий по диагностике ВИЧ-инфекции, оснащение их современным медицинским оборудованием;

в том числе межрайонных лабораторий по диагностике ВИЧ-инфекции, оснащение их современным медицинским оборудованием; внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность медицинских учреждений для проведения системного анализа и планирования мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Ожидается, что реализация постановления позволит: