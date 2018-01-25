Дети XXI века — умные, талантливые и вечно занятые. Если спросить у современных родителей или бабушек с дедушками, чем они занимались в детстве, то можно получить ответ, что гоняли мяч во дворе с друзьями, играли в прятки или классики. Если для интереса задать этот же вопрос ребенку сейчас, то в ответ можно непременно услышать, что он или она в лучшем случае посещает кружки, учит иностранные языки, занимается спортом или, чаще всего, сидит дома и играет на компьютере.

В наши дни, чтобы быть принятым в школу, необходимо знать алфавит, уметь читать и писать, а еще лучше, если ребенок знает английский, хотя бы чуть-чуть. А ведь раньше было достаточно назвать домашних животных и знать названия цветов.





Сегодня набирают все большую популярность курсы по подготовке к школе, языковые курсы и изучение точных наук для поступления в вузы. И, как это часто бывает, спрос рождает предложение. Только в Ташкенте представлено большое количество учебных центров, которые предлагают самые разные услуги в сфере образования. И как же выбрать среди них подходящий для себя?

Первая и самая главная составляющая — это, конечно же, преподаватели. Учителя, которые не просто работают, а работают от души и влюблены в свою профессию, которые учат эффективнее других. Такого учителя легко распознать на первом же уроке. Он не просто ответит на заданные вопросы, но и вдохновит заниматься его предметом.





Второй фактор — это результаты, которые говорят лучше любых слов. При посещении учебного центра нужно обязательно спрашивать о результатах учащихся. Например, если цель — поступить в вуз, нужно спросить, какой процент и количество «выпускников» центра становятся студентами.

Вариантов много, и каждый делает выбор на основании своих потребностей. Но если еще не довелось сделать выбор, то школа обучения и развития «Пять с Плюсом» может стать как раз той, в которой действительно захочется учиться.

Педагоги школы — мастера своего дела, их опыт и знания вкупе с любовью к своему предмету несомненно приведут учащихся к желаемому результату. Кстати о результатах: из общего количества учащихся центра, которых уже больше 3500, больше 80% стали студентами вузов, воплотив свои мечты в реальность. Кроме того, в арсенале «Пять с Плюсом» есть множество курсов и направлений для всех желающих, будь то подготовка в любые вузы мира, многие иностранные языки, курсы по бухгалтерии, компьютерные и профессиональные курсы и, конечно же, курсы для самых маленьких — детей от 2 лет.





Сегодня в детской школе «Пять с Плюсом» активно ведутся кружки по шахматам, рисованию, веселому английскому, ментальной арифметике и многие другие, а уже в феврале запускается серия курсов «Я», не имеющая аналогов в Ташкенте. В ее основе лежит тщательно проработанная совместно с ведущими психологами детская программа «Я», которая поможет детям уже с наиболее раннего возраста развиваться как полноценная личность. Курсы «Я — воспитанный», «Я люблю математику», «Я — развитая личность», «Я — актер», «Я — бизнесмен», «Я — лучшая мама» и еще более 50 других помогут родителям и детям в становлении и развитии в современном сверхконкурентном обществе, а также ненавязчиво раскроют его потенциал и интересы.

Кроме того, в феврале школа развития и успеха «Пять с Плюсом» также запускает серию тренингов для детей и их родителей совместно с двумя известными семейными психологами с более чем 30-летним международным опытом — Ольгой Аванесовой и Юлией Филевой. В программу тренингов будут входить курсы по формированию и развитию личности, развитию социальных навыков, профориентации, лидерству и сотрудничеству в команде, карьерной стратегии и ориентации в бизнесе. Все коуч-сессии — авторские и нацелены именно на родителей и их активную работу со своими детьми, то есть на целые семьи.

О тренерах:

Ольга Эдуардовна Аванесова — бизнес-тренер, коуч, психолог-консультант, тренер образовательных программ. Специализируется на проведении тренингов для психологов, руководителей и персонала коммерческих и общественных организаций. Образование: Педагогический Институт им. Низами, (факультет практической психологии). Опыт работы: Посольство США, Посольство Израиля, Посольство Швейцарии, Международный фонд им. Ф. Эберта — психолог-консультант, эксперт по преодолению кризисных ситуаций в семье, тренер — с 1997 года.

Юлия Фаритовна Филева — тренер по работе с подростками и молодежью в консалтинговом центре Xislat Konsalting. Специализируется на проведении тренингов с подростками и молодежью, координации мероприятий. Образование: филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в Ташкенте, специальность — психолог, преподаватель психологии.

Для записи на бесплатную ознакомительную коуч-сессию, которая состоится 28 января, нужно позвонить в детскую школу «Пять с Плюсом» по телефонам: (+99890) 168−28−16, (+99890) 350−82−49, (+99898) 303−82−45, (+99890) 168−28−17.

Команда учебного центра «Пять с Плюсом» с радостью поможет учиться с удовольствием, ставить правильные цели и получать желаемые результаты.

Сайт: 5plus.uz

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