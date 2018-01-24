Национальный оператор связи UZMOBILE оставляет действующую абонентскую плату на всех тарифах стандартов GSM и CDMA без изменений, заявили «Газете.uz» в компании.

Абонентская база UZMOBILE по двум стандартам связи насчитывает более 1,5 миллиона клиентов. Как отмечается в сообщении, «главной социальной составляющей деятельности национального оператора является всесторонняя поддержка абонентов, в том числе путем разработки и внедрения тарифных планов для всех категорий населения».

Ранее мобильный оператор Beeline сообщил о повышении размера ежедневной абонентской платы на ряде тарифов. Компания связала это с увеличением фиксированной суммы отчислений сотовых операторов за каждый абонентский номер до 4000 сумов.

Мобильный оператор UMS, чьим единственным учредителем в 2016 году стал ГУП «Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения», 23 января заявил, что не намеревается поднимать цены на тарифы и услуги в ближайшее время.