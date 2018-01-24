В Самарканде 30 января будет открыта вторая трамвайная линия, которая свяжет вокзал и Сиабский рынок, сообщило УзА со ссылкой на городскую администрацию. Тестовый запуск линии запланирован на 25 января.

На маршруте протяженностью 5 км будут открыты 18 остановок. Сообщается, что интервал движения составит 7 минут, а время в пути между конечными станциями — 20 минут.

Движение трамваев в Самарканде было запущено в апреле прошлого года по инициативе главы государства. Первая линия соединяет вокзал с массивом Сартепа. Планируется, что третья линия будет построена от ул. Буюк ипак йули до поселка Кимёгарлар.

Трамвайная система функционировала в Самарканде с 1947 по 1973 годы. В мае 2016 года трамвайное движение было закрыто в Ташкенте, где оно действовало более 100 лет. Столичные вагоны были поставлены в Самарканд.