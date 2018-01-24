Компания «Узжелдорпасс» сообщила об открытии с февраля дополнительных железнодорожных рейсов на поездах «Узбекистон темир йуллари» в города России.

Как сообщает компания, еженедельные рейсы «Ташкент-Москва», «Ташкент-Уфа» и «Андижан-Москва» будут выполняться два раза в неделю, а частота рейса «Ташкент-Волгоград» будет увеличена с двух до трех раз в неделю.

В компании просят сообщать о проблемах с покупкой билетов в региональные справочные или через мессенджер Telegram по номеру +998909577874.

Напомним, с этого года введены скидки на билеты на международные рейсы «Узбекистон темир йуллари» при заблаговременном приобретении проездных документов.

После недавней трагедии с участием граждан Узбекистана в Казахстане правительство 23 января приняло постановление о неотложных мерах по обеспечению безопасности граждан, выезжающих за пределы страны.

Документом предусмотрено усиление контроля за состоянием пассажирских автобусов, введение льготных авиа- и железнодорожных билетов для трудовых мигрантов, открытие новых автобусных, железнодорожных и авиамаршрутов, а также привлечение зарубежных низкобюджетных перевозчиков.