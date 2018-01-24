Компания «Узжелдорпасс» сообщила об открытии с февраля дополнительных железнодорожных рейсов на поездах «Узбекистон темир йуллари» в города России.
Как сообщает компания, еженедельные рейсы «Ташкент-Москва», «Ташкент-Уфа» и «Андижан-Москва» будут выполняться два раза в неделю, а частота рейса «Ташкент-Волгоград» будет увеличена с двух до трех раз в неделю.
В компании просят сообщать о проблемах с покупкой билетов в региональные справочные или через мессенджер Telegram по номеру +998909577874.
Напомним, с этого года введены скидки на билеты на международные рейсы «Узбекистон темир йуллари» при заблаговременном приобретении проездных документов.
После недавней трагедии с участием граждан Узбекистана в Казахстане правительство 23 января приняло постановление о неотложных мерах по обеспечению безопасности граждан, выезжающих за пределы страны.
Документом предусмотрено усиление контроля за состоянием пассажирских автобусов, введение льготных авиа- и железнодорожных билетов для трудовых мигрантов, открытие новых автобусных, железнодорожных и авиамаршрутов, а также привлечение зарубежных низкобюджетных перевозчиков.
Shakhrukh Tashnazaroff
Для трудяг основная проблема с покупкой билетов — их цена. Там и сообщать по телефону не обязательно.
костя пригоровский
Когда же мы нучимся предвидеть это, а не после все менять. Где профессионалы своего дела?
Dmitriy Schtainer
Лучше бы цены на билеты снизили. Билет на СВ вагон до Самары с учетом покупки за месяц заранее — 1.600.000 сум. Кто будет покупать за такую сумму билеты? Поезда ходят полупустые, сам ездил и видел. Вместо того, чтобы сделать скидки, они лучше будут гонять полупустые поезда. Ни себе, ни людям.
Valentin Bogdanov
Интересно, как это им удалось? Ну вот так сходу ввести дополнительные поезда в международном сообщении. В РЖД прямо все бросили и побежали навстречу, кроя расписания и т.п.? Это внутри УТЙ можно так быстро поменять, но не в этом случае. А я скажу. Профанация это чистая. Вот сравните графики все есть. https://rasp.yandex.ru/station/9620410?span=schedule Все, что они написали и так уже так ходит.
Вот 5-й московский поезд на февраль. Отправление.
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 февраля
Вот андижанский 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 февраля
Вот Волгоград 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28
Вот Уфа 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 февраля
Те же два дня в неделю и получаются. Зачем так откровенно подставляться?
Temur Khasanov
Такой вопрос а проблемы с казахстанской таможней уже решили?
Постоянно при выезде или въезде в Казахстан томожня вымогает деньги въезд 500-700 рублей выезд 1000-1500 рублей. А ещё и по дороге поезд останавливают типо проверка и опять деньги вымогают.