24 января состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале беседы глава государства поздравил Президента Мун Чжэ Ина с днем рождения, особо отметив его важную роль и огромный личный вклад в развитие отношений дружбы и стратегического партнерства, расширение взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Республикой Корея.

Мун Чжэ Ин выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву за теплые поздравления и пожелания. Особо отмечено, что в его лице южнокорейский лидер обрел «настоящего единомышленника, друга и сторонника всестороннего укрепления узбекско-корейского сотрудничества». Лидер Республики Корея также высоко оценил первое в истории современного Узбекистана послание Президента Шавката Мирзиёева парламенту страны.

В ходе разговора руководители двух стран обстоятельно обсудили вопросы дальнейшего расширения узбекско-корейского сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.

Особое внимание было уделено активному привлечению передового корейского опыта, знаний и технологий в модернизацию промышленности и инфраструктуры, развитие социального сектора в республике.

Руководитель Республики Корея искренне поздравил народ Узбекистана с впечатляющей игрой молодежной сборной по футболу и ее выходом в финал Чемпионата Азии, проходящего в эти дни в Китайской Народной Республике.

В свою очередь, Президент Узбекистана от всей души пожелал руководству и народу Республики Корея успешного проведения предстоящих зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В заключение главы государств вновь подтвердили «решительный настрой всесторонне развивать и укреплять многовековые узы дружбы и традиционно тесное партнерство между двумя странами и народами».