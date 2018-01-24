Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин во вторник совершила очередные визиты в столичные дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), застав врасплох их сотрудников, сообщила пресс-служба министерства.
В Юнусабадском ДОУ №206, несмотря на то, что время было уже 12:20, все еще не был подан обед. Заведующая предложила гостям ознакомиться с учебно-воспитательным процессом в подготовительной группе. Дети были увлечены занятием, проводимым воспитательницей с 18-летним педагогическим опытом Д. Эгамбердиевой. Министр высоко оценила работу педагога, а затем отправилась в столовую.
В меню вторым блюдом была предусмотрена гороховая каша. Делегация обнаружила в ней сырое мясо, добавленное совсем недавно. Выяснилось, что повар Э. Мамедова использовала только 31 кг мяса вместо положенных 35,22 кг. Узнав о визите министра, она добавила в готовую кашу еще 4 кг мяса. Это и стало причиной задержки обеда и, как следствие, привело к нарушению режима дня.
Несмотря на то, что детсад рассчитан на 540 детей, в нем числятся 740 воспитанников. Первый блок учреждения несколько лет назад был передан хокимиятом района фонду «Махалла». В связи с нарушениями были прекращены трудовые договора с заведующей В. Мухаммедовой, поваром Э. Мамедовой и завскладом Д. Дадаходжаевой. В отношении медсестры Ш. Таштаевой применено дисциплинарное наказание.
Во второй половине дня министр с группой ответственных лиц заглянули в ДОУ №14 Мирзо-Улугбекского района. Ситуация здесь была не лучше, отмечает пресс-служба министерства. ДОУ было построено в 1980 году и рассчитано на 320 мест, однако здесь воспитывается 551 ребенок.
В деятельности столовой также были выявлены нарушения. Часть мяса, поставленного столичным предприятием «Ибрагимова», была некачественной, причем непригодная для использования мясная продукция хранилась в холодильнике.
В результате визита прекращены трудовые договора с завскладом Д. Бахромовой и шеф-поваром Д. Давировой. В отношении и. о. заведующей детсадом Ф. Усманбековой и медсестры Г. Хужамкуловой применено дисциплинарное наказание в виде выговора. Договор с предприятием «Ибрагимова» аннулирован.
Агриппина Шин дала ответственным лицам поручения по разработке плана мер по незамедлительному устранению нарушений в детсадах и их недопущению в будущем.
В министерстве подчеркнули, что руководство ведомства продолжит регулярно изучать положение дел в детских садах во всех регионах страны.
Екатерина Козлова
Молодцы! Спасибо что наконец таки кто-то займется этим делом по-настрящему.
Timur Ikramov
Дай бог, чтобы в детсадах ситуация улучшилась. Дочка ходит в детсад на ц13 так там группа переполнена и воспитатель совместно с нянечкой физически не успевают заниматься с детьми. детишки или просто сидят на стульчиках или просто сами играют. никаких занятий воспитатель с детьми не проводит.
Ирада Лачкова
Спасибо Вам, Агриппина Шин!!!
Yashnikova Tatyana
Сначала надо поднять заработные платы сотрудникам ДОУ, а потом требовать, чтоб не таскали. У поваров з/п мизерные. Кроме того, нужно проверять не разово, а постоянно контролировать, в том числе поставки с продуктовых баз: при передаче с баз как раз и утекает половина продуктов, а страдают потом повара.
Nodir Muminov
Tez tez kirib turish kere
Хикмат Зиядуллаев
В областях тоже необходимо проверять. Особенно, недокладывают в питание детей сливочное масло, сахар и мясо. Проверяющему необходимо начинать проверку с кухни и взвешивания готовых блюд..
Abdurashid Tolaganov
Yashnikova Tatyana вы правы, но надо обратить внимание и над тем что в дет садах почти на 50% больше детей чем положенное. Может детей много не из за того что сотрудницы хотят заработать по больше но и из за того что мест реально не хватает.
Алик Мб Стар
Yashnikova Tatyana! С начала надо поднять зарплаты..?! Если так мало оплачивают твой труд, то иди и устройся на высоко оплачиваемую работу, причём тут дети?! Что теперь, нужно обворовывать малышей?! Ребёнок не может ответить взрослым на их недовольства! Почти два раза больше воспитываются дети в садиках, соответственно и питание, уход и контроль за детьми получается половинчатый! Какое же будет новое поколение после такого ухода и воспитания! Это же наше будущее!
Игорь Шалдыбин
У поваров тоже есть дети, старенькие родители и привычка красть все что можно и нельзя. Только воруют они не только для себя, но и для заведующей и пары воспитателей. Наводите порядок, не должны страдат дети от мерканльтильности вороватых сотрудников. Это повсеместное явление.
Mukhiddin Abdinazarov
Надеюсь в год “инноваций“ начнут применять более эффективное и комплексное решение вопросов по устранению хищений и “поборов“ в дошкольных учреждениях.. а-то ничего не остается кроме ежедневного обхода учреждений по всей республике..