Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин во вторник совершила очередные визиты в столичные дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), застав врасплох их сотрудников, сообщила пресс-служба министерства.

В Юнусабадском ДОУ №206, несмотря на то, что время было уже 12:20, все еще не был подан обед. Заведующая предложила гостям ознакомиться с учебно-воспитательным процессом в подготовительной группе. Дети были увлечены занятием, проводимым воспитательницей с 18-летним педагогическим опытом Д. Эгамбердиевой. Министр высоко оценила работу педагога, а затем отправилась в столовую.

В меню вторым блюдом была предусмотрена гороховая каша. Делегация обнаружила в ней сырое мясо, добавленное совсем недавно. Выяснилось, что повар Э. Мамедова использовала только 31 кг мяса вместо положенных 35,22 кг. Узнав о визите министра, она добавила в готовую кашу еще 4 кг мяса. Это и стало причиной задержки обеда и, как следствие, привело к нарушению режима дня.

Несмотря на то, что детсад рассчитан на 540 детей, в нем числятся 740 воспитанников. Первый блок учреждения несколько лет назад был передан хокимиятом района фонду «Махалла». В связи с нарушениями были прекращены трудовые договора с заведующей В. Мухаммедовой, поваром Э. Мамедовой и завскладом Д. Дадаходжаевой. В отношении медсестры Ш. Таштаевой применено дисциплинарное наказание.

Во второй половине дня министр с группой ответственных лиц заглянули в ДОУ №14 Мирзо-Улугбекского района. Ситуация здесь была не лучше, отмечает пресс-служба министерства. ДОУ было построено в 1980 году и рассчитано на 320 мест, однако здесь воспитывается 551 ребенок.

В деятельности столовой также были выявлены нарушения. Часть мяса, поставленного столичным предприятием «Ибрагимова», была некачественной, причем непригодная для использования мясная продукция хранилась в холодильнике.

В результате визита прекращены трудовые договора с завскладом Д. Бахромовой и шеф-поваром Д. Давировой. В отношении и. о. заведующей детсадом Ф. Усманбековой и медсестры Г. Хужамкуловой применено дисциплинарное наказание в виде выговора. Договор с предприятием «Ибрагимова» аннулирован.

Агриппина Шин дала ответственным лицам поручения по разработке плана мер по незамедлительному устранению нарушений в детсадах и их недопущению в будущем.

В министерстве подчеркнули, что руководство ведомства продолжит регулярно изучать положение дел в детских садах во всех регионах страны.