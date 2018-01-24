20 января правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра, министром финансов Жамшидом Кучкаровым посетила с рабочим визитом Афганистан, сообщила пресс-служба МИДа.

В рамках визита состоялись переговоры с Президентом Мохаммадом Ашрафом Гани, председателем Исполнительного совета правительства Абдуллой Абдуллой, министром финансов Эклилом Хакими и другими официальными лицами и членами правительства, а также с представителями руководства Всемирного банка, Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

На переговорах в Кабуле были обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе узбекско-афганского диалога на высшем уровне в Ташкенте в декабре, а также проведены межминистерские консультации по вопросам внешнего финансирования проекта железнодорожной линии по маршруту «Мазари-Шариф — Герат» со стороны финансовых институтов.

Узбекская делегация также приняла участие в работе расширенного Совета по экономическим вопросам правительства Афганистана, возглавляемого Президентом Гани. В ходе обсуждений была подчеркнута важность железнодорожного проекта не только для активизации двусторонних торгово-экономических связей между Узбекистаном и Афганистаном, но и для всего региона в целом.